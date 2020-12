Siniša Ružić strpljivo je čekao svoju pobjedu u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Sinoć su zvijezde, ali i ocjene žirija i kolega, napokon bile na njegovoj strani. Grašin imidž toliko mu se svidio da ga je odlučio - ostaviti. Zašto mu štikle, trepavice i nokti nisu bili problem te čime je do suza nasmijao i iznenadio kolege na setu, pogledajte u videu IN magazina.

Siniša Ružić strpljivo je čekao 15 nedjelja. A tko čeka, taj i dočeka. Vikend iza nas za njega je, napokon, slavljenički.

''Prvo sam mislio neću nikad pobijediti, stvarno ima dobrih natjecatelja, bili su svi super. Ne bi mi uopće bilo žao da nisam pobijedio, ali bilo mi je drago da i ja to isto napravim. Gledao sam te ljude, znao sam biti zadnji, kao što se i zna, ali nije u tome poanta, svi su bili jako dobri i izvrsni i dobro smo se zabavljali'', objašnjava Siniša.

Kako se šali, dno ljestvice ne mora nužno značiti zadnje mjesto, može se biti i prvi odozada.

''Evo, recimo, ja sam svjestan da imam puno toga, materijala da me se može zezati i kao jedan čovjek koji je zasjeo bio poprilično dugo vremena na dnu tablice. Onda sam se ja zezao sa sobom i s drugima. I bio mi je gušt kao korpulentnom, najkorpulentnijem članu ekipe izložiti svoje tijelo u šlafroku. Recimo, Mario Valentić i ja smo imali jednu igru, i imamo je još uvijek, da netko nekome smjesti, da kaže neku riječ na koju će ići neka nepristojna rima. Dakle, snimanje se sastoji od tih malih trenutaka'', priča.

No došlo je vrijeme i za njegov veliki trenutak. A ovoga puta nije mu legla samo Grašina pjesma, već, čini se, i imidž.

''Onda sam odlučio zadržati ovu bradu... Razmišljao sam o tome da postanem Grašin imitator, ali malo jači, nešto između Graše i Coce'', govori.

Ipak, ponešto su ga naučile i transformacije u nježniji spol.

''Kad čovjek kao muškarac izvodi nešto što je žena, onda upozna neke druge osobine ličnosti, vidi koliko se tu borimo s nekim predrasudama i nekim štosovima koji su na prvu možda duhoviti, onda poslije, naravno, nisu i sigurno pomaže tom osvještavanju.

No njemu trepavice, štikle i nokti nisu predstavljali ama baš nikakav problem.



''Čak sam i uživao u tome, a najstresnije mi je bilo, recimo, neki rep savladati, nešto što neki Amerikanac ne bi mogao tako lako. Mislim si, Isuse Bože, kako sam se sad osramotio, da netko vidi, valjda da sam ja toliko glup da ne mogu to usvojiti, šta sam ja kao glumac trebao biti, kao neki izvođač, ajme muko moja'', priča.

A Bože moj, tko radi, taj i griješi.

''Da, potkrala mi se ne jedna greška, ne 11 grešaka, nego 111 grešaka i mislim da su svi vidjeli te greške, do ovih ljudi koji su oko mene, ali su bili dovoljno uviđavni da kažu 'ma neeee'. Znate kad vam netko kaže: 'Ma uopće ti se nije vidjela ta grooozna greška kad si preskočio cijelu kiticu ili pao dolje u onu rupu. Nije ti se to vidjelo, ma neee, pa to će kamere''', priča i smije se.

Ipak, o promjeni profesije, iako je kao klinac i svirao i pjevao, ne razmišlja. Zasad.

''S obzirom na to kakva su vremena došla, mogli bismo mi svi završiti tako da pjevamo kopajući krumpire. Zasad ne znam, imam nekog nasljeđa, neke zemlje imam u Lici i po Hrvatskoj, tako da je poljoprivreda sasvim izgledna, a pjevanje uvijek može biti'', kaže.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.