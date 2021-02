Sebastian Popović upravo je predstavio svoju autorsku pjesmu o sretnoj ljubavi. Sin eurovizijske zvijezde Daniela Popovića od oca je naslijedio glazbeni gen, a Anji Beneti za In magazin je otkrio u čemu je ipak potpuna suprotnost od njega. Zašto baš nikad ne bi zavirio djevojci u mobitel, ali i zbog kojeg razloga dosad svjetlo dana nije ugledao duet dvojice Popovića, doznajte u videu.

Sebastin Popović, sin Daniela Popovića, nazivom novog singla "Normalno" na pragu proljeća odlučio je, kaže, poslati jasnu poruku.

"Gle, ja sam oduvijek bio vjesnik proljeća. I ostao sam. Znači, moja je pjesma zapravo vjesnik da dolazi sve normalno od sada, znači sve se vraća u normalu. I sve će odsad nadalje biti normalno", govori.

U pjesmi, inače ljubavne tematike, opjevao je sretnu ljubav. I to onu na prvi pogled, iako priznaje da u stvarnom životu nije bio baš te sreće kao u svojim stihovima...

"Moram priznati da sam ljubav na prvi pogled doživio nekoliko puta u životu, ali nikad nije bilo ništa od toga. To sam se ja samo zaljubio, ali nitko me nije doživio zbog toga", kaže.

Možda je razlog tome što, priznaje nam, nikad nije volio "uletavati" nepoznatim djevojkama.

"Iskreno, ja baš ne uletavam curama. Nisam klasičan tip koji ode van i hoda od jedne do druge pa uletava i traži brojeve. Ja više volim upoznati nekog kroz društvo, znam sve o njemu, pa se eventualno rodi neka ljubav", objašnjava.

No zato su njemu mnogi prilazili na vrlo maštovite načine. I to, otkriva nam, ne samo pripadnice ljepšeg spola.

"Meni ti uletavaju od muškarca do žena svakodnevno. Ovo što se tiče muškaraca, to me baš i ne zanima, točnije nimalo me ne interesira. A žena ima, žena ima sa različitim uletima: Bok, otkud se mi znamo? Je l' se ti mene sjećaš?, a nikad je u životu nisam vidio, ali dosta su slikoviti u objašnjavanju i zapravo nekad čak i mene uvjere da je to stvarno istina'', priznaje.

Iskrenost i sloboda, smatra, vrlo je važna i kad je u pitanju ljubavna veza. Zato pravu ljubav shvaća ovako:

"Mislim da je na kraju u čitavoj priči najbitnije da s nekim možeš funkcionirati. Da ti je taj netko i prijatelj, i ljubavnik, ne znam, sve. To je baš teško u današnje vrijeme. Imati tu neku srodnu dušu koja te razumije u potpunosti, imaš slobodu, nisi u kavezu'', smatra.

Nikad mu, kaže, na pamet ne bi palo da na bilo koji način provjerava svoju bolju polovicu. U šali dodaje:

"Totalna suprotnost od tate. On će sve rado i da se ne zna. A ja neću ništa. Mora biti negdje kontrast. Ja sam crna ovca, nemam taj talent za prislušni aparat'', govori.

Od jedne od najvećih zvijezdi bivše države ipak je naslijedio glazbeni gen. Duet s ocem, za kraj zaključuje, njegova je velika, dosad neostvarena želja.

"Duet s ocem nadam se da će biti što prije. Ja i on da se dogovorimo oko svega, to je znanstvena fantastika. On bi jedno, ja bih drugo. To najviše ja želim. Dobro, želi i on, ali on želi da bude po njegovom, ali ne može biti po njegovom, možemo se naći na sredini. A kad se nađemo na sredini, onda ćemo napraviti pjesmu. Ja se nadam još i ove godine'', rekao je na kraju.

