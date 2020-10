Tko je vaša osoba od povjerenja? Dvojica Farmera pred sobom su imala nimalo lak zadatak. Osim borbe za imunitet, trebali su, nakon tek nekoliko dana poznanstva, odabrati osobu od povjerenja koja će im u toj borbi pomoći. Na koga je pao ovaj nimalo lak izbor te tko se zaštitio imunitetom, a tko će se osloniti na svoje socijalne vještine ili, pak, bogato životno iskustvo, pogledajte u našem videu.

''Moje ime je Prince Wale Soniyiki, ja sam iz Nigerije, ali živim u Hrvatskoj već osam i pol godina'', predstavio se ovaj uslužni djelatnik.

Stjepan Jukić je slikar i umjetnik.

''Imam 29 godina, još malo pa 30 i dolazim iz jednog malog sela kraj Splita, to je Klis. Bavim se slikarstvom, uživam na selu, u miru i tišini, i tako provodim većinu dana'', kaže.

I upravo su Stjepan i Prince prvi odmjerili snage u borbi za imunitet. Borbeni, kako se naziva, Afro-Hrvat iz ovog je okršaja izašao kao pobjednik.



''Ja kažem da radim kao crnac, ja znam da mogu sve raditi, nijedan mi posao nije težak. I timski rad, volim ljude i raditi s ljudima. I što ne znam, naučit ću. Ja želim pokazati da svi ljudi, bez obzira na boju, smo isti'', kaže Prince.



Ovaj se simpatični Nigerijac vedrog duha smatra ambasadorom afričke kulture u Hrvatskoj.



''Kad me ljudi pitaju kako se zoveš, a ja kažem Prince, ja se zovem Prince, onda me pitaju jesi ti stvarno princ ili ti je to nadimak ili ime?'', objašnjava.



U Hrvatsku je došao prije osam godina, a jedno je vrijeme radio i kod generala Ante Gotovine.



''Italija, Vatikan je bio naše mjesto gdje idemo, ali nekako sam došao u Hrvatska. Bila je nedjelja i čuo sam zvona i pomislio ˝nisam u Vatikanu, ali ovdje je kao da sam u Vatikanu, mislim da ću ostati˝. I odlučio sam ostati. Sviđa mi se da nema baš puno Afrikanaca, ovdje možeš živjeti mirno, ljudi su jako dobri ljudi, zato sam tu danas. I našao sam ljubav ovdje u Hrvatskoj, što još čovjek može tražiti? Ništa. Tako da, lipo mi je'', priča.

Njegov suparnik Stjepan nešto je tišeg i povučenijeg karaktera.''Slažem se zapravo sa svim ljudima, ali treba mi malo više vremena, uvijek ovako stojim po strani, pa gledam kako kolektiv diše, pa se ja mogu malo bolje izraziti. Odličan sam s poljoprivrednim poslovima.Prije 2 godine sam počeo saditi u vrtu pome, tikvice, balancane, i sve ove kulture koje uspijevaju u Dalmaciji, dida me dosta o tome naučio'', otkriva.Stjepan većinu vremena voli provoditi sam, a za razliku od većine drugih kandidata, na Farmu je ušao bez ikakvih očekivanja.''Tu sam di jesam, pa ćemo vidjeti kako će biti. A što možete očekivati od mene, isto tako, ne znam ni ja šta mogu očekivati od sebe. Nisam taktičar, dosta sam intuitivan, tako da sam sebe ponekad iznenadim. Farma bi me mogla sigurno nadahnuti da naučim nešto novo o sebi, kako funkcionirati u timu i iskustvo ispred kamera čega sam se uvijek bojao'', priznaje.I dok Stjepan strahuje od kamere, Katarina se nada da će na Farmi imati priliku suočiti se sa svojom fobijom.''Voljela bi se suočiti sa strahom od konja. To bi mi bio najveći uspjeh ustvari'', kaže.Ova instruktorica joge svojim najvećim adutima smatra komunikativnost i socijalnu inteligenciju, a pošto je instruktorica joge, rado bi i ostale kandidate poučila.''Pa rekoh zašto ne, možda je neko novo ludo iskustvo jer sklona sam novim ludim iskustvima, pa je ovo još jedno takvo iskustvo u mom životu'', kaže.Marinu Tomašević, pak, ne treba previše predstavljati. Glazbenica, a posljednjih pet godina i slikarica, veseli se novim izazovima koji je očekuju.''Čemu predrasude? I čemu ta uvjerenja stara? Mislim da smo već prevazišli ta vremena kad smo glumatali nekoga i nešto, budimo ono što jesmo'', kaže i dodaje da joj je najveći as u rukavu prirodnost.''Prirodnost i spontanost, ne bojim se rada, dapače. Pogotovo u ovo vrijeme korone, kako moji imaju i vinograde i polja i svašta nešto, ja sam i kopala i sadila, i u branju sam bila, tako da mi nije to nepoznanica. Kućanski poslovi najmanje, jer sam i domaćica, na kraju krajeva, i mama i baka'', objašnjava.Ipak, nije zagovornik stava da će se za pobjedu boriti svim raspoloživim sredstvima.''Nisam spremna baš sve napraviti za pobjedu jer zaista nisam takmičarski tip. Ali lagala bi kad bi rekla da me ne bi veselila ta pobjeda. Valjda me neće ovi mladi satrati do daske, haha'', šali se.Odgovor na ovo, a i na neka druga pitanja, doznat ćemo vrlo brzo. Jedno od njih je i tko će postati drugi duelist. Stoga ne propustite večerašnju emisiju.

