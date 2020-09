U nadolazećim hladnim jesenskim danima, ima li boljeg od malo zabave pred TV ekranom? Za to da vas nasmiju i zabave zaduženi su Neda, Marina, Lu, Lana, Mario, Siniša, Fabijan i Marko. Pogađate, na male se ekrane vraća show ''Tvoje lice zvuči poznato''. Nakon duže pauze, uzrokovane pandemijom, naši kandidati s nestrpljenjem očekuju nastavak sezone.

Show ''Tvoje lice zvuči poznato'' privremeno je prestao sa snimanjem i emitiranjem, ali uskoro se, nakon pauze, na male ekrane vraća u punom sjaju.

''Nije nam karantena uopće naštetila odnosu, bili smo dosta u kontaktu za vrijeme te karantene i svega, tako da je super ekipa i dalje, stvarno se super družimo i slažemo, lijepo nam je, nema nikakvih spački, nitko ne podmeće nikome nogu i takve nekakve stvari'', kaže komičarka Marina Orsag.

I svi se redom vesele napokon vidjeti svoju sljedeću transformaciju u nastavku sezone.

''Mladen neponovljivi Grdović. To mi je zapravo bilo najopuštenije snimanje, pjesmu sam znala, Mladena ne mogu skinuti naravno'', kaže Neda Parmać.

''Pjevao sam vrhunsku pjesmu ''Nisam više tvoja'' i baš se veselim sad to pogledati nakon toliko vremena'', rekao nam je Fabijan Pavao Medvešek.

Treću epizodu s nestrpljenjem očekuje i hrvatska inačica Rickyja Martina koju je utjelovio naš Siniša Ružić.

''Htio sam vidjeti da, je l' uspjela ta transformacija, brada, brkovi, stao sam u uske hlače kakve on nosi. Za čudo sam uspio u mnogim stvarima, koje ne bi vjerovao, u tom fizičkom smislu. Lijepo su me preobrazili, potrudili su se i uspjelo je'', uvjeren je glumac Siniša Ružić.

''Treća transformacija, odnosno prva neobjavljena transformacija, svima nam je bilo žao na taj dan, onak neeee, je bila tak i tak, i zapravo mi je bilo žao Ozuna, mali iz Dubrave, haha, zapravo mi je bilo žao Ozune jer trebalo je naučiti taj cijeli španjolski rep, i tu cijelu pjesmu nakon Nede koja je briljirala s Daddy Yankeejem u drugoj epizodi, onda mi je bilo kao ˝aha, sad je vrijeme na meni da ja isto pokažem kako mogu ja˝ i onda to nije bilo emitirano i objavljeno, onak ne'', kaže Marina Orsag.

Kolegijalnost je visoko pozicionirana na ljestvici vrijednosti ovog malog razreda, kako sami sebe od milja nazivaju, pa si kandidati međusobno rado pomognu.

''Pogotovo neki kolege koji su baš ono profesionalni pjevači, pa mi onda daju savjete, imamo to ovako otvoreno da se to može reći iskreni su, to očekujem od njih i hvala im na tome. To, naravno, ne ide meni u korist često, ali šta ćemo'', kaže Siniša.

Marina i Neda su, šale se, razredni klaunovi.

''Iznenadila sam sebe koliko mi je lako praviti budalu od sebe, mislim, to mi i inače dobro ide, cijeli život, haha, međutim, sad sam kroz neke uloge shvatila da moram totalno ući u taj neki mode gdje me nije briga šta će tko reći i gdje jednostavno moram ispasti totalna budala, i zapravo sam s time najponosnija što sam shvatila da mi nije bitno šta će tko reći'', kaže Neda.

I dok djevojke vježbaju opuštanje pred kamerama, dečki su ipak imali nešto vriemena na raspolaganju da usavrše hodanje u štiklama.

''Ja cijeli dan hodam u štiklama, meni to uopće nije problem nikakav, malo sam... Ovisi kakve su štikle, vjerujem da ne proizvode baš štikle, nema baš puno žena od 11 kila, moraju biti specijalne štikle s ojačanjem nekakvim'', kaže Siniša Ružić.

''Moram priznati da sam se čudno naviknuo na štikle. Na početku kad sam imao tih prvih par nastupa u štiklama, ja sam mislio da nema šanse nikakve, jednostavno treba doći, preživjeti i otići doma. Sad već mogu ovo, mogu ono, to me iznenadilo jer nisam očekivao da ću se ikada naviknuti na štikle'', iskreno priča Fabijan Pavao Medvešek.

Čini se, kako je uz pomoć malo vjetra u leđa od strane produkcije našeg showa, uistinu sve moguće, stoga budite s nama i uz nastavak showa Tvoje lice zvuči poznato uskoro na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.