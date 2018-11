Spektakularne akrobacije, nevjerojatne točke i čarobna scenografija - sve to opisuje Cirk du Soleil. Najatraktivniji i najpoznatiji cirkus na svijetu početkom prosinca stiže u zagrebačku Arenu. Uoči gostovanja, naša Dijana Kardum zaputila se u Berlin, kako bi pogledala njihovu raskošnu predstavu Toruk - prvi let.

U trenutku kad se ugase svjetla i da znak za početak, u režiji Cirque du Soleila, kreće posebna čarolija za gledatelje.



Spektakularne akrobacije izvode se bez pomoći tehnologije. Sve je proizvod ljudskog tijela i snage.

"Ja sam akrobat u showu, moje tri glavne točke su zračne akrobacije, penjanje i spinning balance act. Ja sam šefica tog klana", izjavila je akrobatkinja Stacey Magiera.

Predstava "Toruk- prvi let" njihova je verzija najpoznatijeg svjetskog hita "Avatar". Na zadivljujućoj pozornici oživjeli su svijet Pandore i narod Na'vi. Proces nastanka pratio je i redatelj Avatara James Cameron, a glumci su naučili čak tisuću riječi izmišljenog navi jezika.

"Oel ngati kameie, to znači kako ste", otkrio je Nicolas Maffey i dodao: "Morali smo naučiti neke rečenice na navi jeziku. Ovaj show ima priču i to je jako bitno. Tri glavna lika međusobno razgovaraju, tako da smo morali naučiti neke riječi, tako da sam naučio malo navi jezika", izjavio je Nicolas Maffey.

Svijet Pandore bio bi nazamisliv bez životinja. No Cirque du Soleil za svoje predstave ne koriste životinje, već lutke kojima upravljaju ljudi.

Biti dio najveće akrobatske skupine na svijetu može biti svatko tko posjeduje posebnu vještinu za zahtjevne akrobacije, te je spreman na višegodišnju vježbu. Među više od 40 umjetnika koji nastupaju u showu "Toruk", našao se i jedan naših korijena.

"Moje ime je Viktor Franjo. Mislim da je Franjo prvo ime u Hrvatskoj. Rođen sam na čošku srpsko-hrvatko-mađarske granice. Dio moje obitelji je iz Hrvatske", pohvalio se Viktor.

Iza pozornice nalazi se mala mobilna tvornica, teretana, krojači, perilice. Sve što je potrebno kako bi predstava bila savršena. Očaravajuća kostimografija djelo je više od 300 zaposlenih dizajnera i krojača koji osmišljavaju, šiju i slikaju svaki djelić kostima.

"Naš posao je održavati kvalitetu kostima svaki dan. Umjetnici rade toliko pokreta na pozornici, preko noći peremo kostime, ujutro ih sve pregledavamo tako da provjerimo je li sve apsolutno savršeno", objasnila je garderobijerka Coline Dubois-Gryspeert.

Apsolutno savršena je i šminka umjetnika. A to, vjerovali ili ne, rade sami.

"Svaka osoba je drugačija. Prosjek je sat do sat i pol vremena. S obzirom da radim to već tri godine i radimo to svaki dan, ja se našminkam za trideset minuta. Među najbržima sam", priznaje Stacey.



"Nisam među najboljima ali da, učili smo to tijekom stvaranja i još ga usavršavamo svaki dan. Jako dugo traje šminkanje, sat - sat i pol vremena, za neke manje, za neke više ali to je jako dug proces. Šminkamo samo lice ne i tijelo, ali i to traje jako dugo", objasnio je Nicolas.

Ništa se u najpopularnijoj umjetničkoj koloniji na svijetu ne prepušta slučaju. Na turnejama ih prati i ugostiteljsko osoblje, koje udovaljava njihovim željama i potrebama.

"Jako puno radimo u showu. Ima puno trčanja i fizičke aktivnosti u showu tako da možemo jesti što god želimo", otkriva Stacey.

"Pokušavam jesti jako zdravo. Prije godinu i pol dana postao sam vegeterijanac. Ne jedem meso, ponekad pojedem ribu, ali imamo odličan catering team", izjavio je Viktor.

Izvođači za sebe kažu da su kao obitelj. A s obzirom na to da veći dio godine provedu zajedno, nije neobično ni da se dogodi ljubav.

"Da, ima nekoliko parova u showu. Moje dečko je u showu. Prije smo zajedno nastupali u Las Vegasu i u ovaj smo show došli zajedno, ali uz to, sve radimo zajedno, putujemo zajedno, živimo zajedno. Ima parova u showu", priznaje Stacey.

Cirque du Soleil svoj će "Toruk" hrvatskoj publici predstaviti od 7 do 9. prosinca. Instalacije visoke 13 metara, zmaj koji pokriva 20 metara kvadratnih, i još mnogo, mnogo toga, ostavit će posjetitelje bez daha.

