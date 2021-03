Akteri ove priče državni su prvaci, tisuće ih prate na društvenim mrežama, zvijezde se otimaju za njih, a oni uživaju u onom što vole - plešu. Teško je zamisliti koncerte u arenama ili videospotove bez atraktivnih plesača koji svojim talentom i umijećem plijene pozornost. Tko su plesači Severinine turneje Magic tour, Albinina eurovizijskog hita Tick Tock ili pak transformacija u showu Tvoje lice zvuči poznato, otkriva Davor Garić za IN magazin.

Koncerti, videospotovi i nastupi glazbenih zvijezda ne bi bili tako atraktivni da nema njih - plesača. Ovim je mladim ljudima to životni poziv.

''Život, ples je život. Točka'', kratko je svoj životni poziv opisala Valentina Walme.



''Zaljubljen od rođenja, uvijek kažem da sam prvo proplesao pa onda prohodao'', kaže Luciano Plazibat.



''Ja to nikad nisam gledao kao posao. Kao što kaže ona izreka 'Nađi posao koji voliš i nikad više nećeš morati raditi', tako ja mislim da smo mi jako sretni ispunjeni ljudi jer možemo raditi ono što stvarno volimo'', kaže Roman Vrančić.



Helena Janjušević i Valentina Walme imaju podužu listu pjevača s kojima su surađivale, no kao trešnju na vrhu torte izdvojit će ''Magic tour'', gdje su pozornicu pred rasprodanim arenama dijelile sa Severinom.



''Cijela ta energija, ti međusobni pogledi, znamo da radiš cijeli život, treniraš, stvarno ulažeš vrijeme, žrtvuješ se za puno stvari, ali znaš koji ti je cilj. I onda se napokon to događa'', priča Helena Janjušević.



''Te probe bile su intenzivne, bile su svaki dan 8 sati. Mi smo morale prvo putovati u Ljubljanu, osam sati biti na probi i vraćati se natrag u Zagreb na probe za druge projekte'', prisjeća se Valentina Walme.



Roman Vrančić plesač je i koreograf koji je plesao za brojne domaće glazbene zvijezde i stalni je član plesača showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.



''Uvijek smo zabavni, uvijek smo nasmijani, blesavi, svi nas zbog toga nekako cijene i uvijek donesemo neku novu energiju u prostoriju'', kaže.



Luciano Plazibat trenutačno živi svoje snove. S Albinom je otplesao do pobjede na Dori i sada se priprema za nastup na velikoj eurovizijskoj pozornici. Koreografiju za eurovizijski ''Tick Tock'' osmislila je Helena.



''Ja mislim da je Eurosong pozornica svakom plesaču jedna od onih check lista koje želi u životu obaviti, pa tako i meni'', kaže.



''To je bio takav dobar rollercoaster svega, ali cijeli tim je top'', dodala je Helena.



''Ne znam vam uopće opisati taj osjećaj. Mislim da će mi tek kad završi Roterdam sve će doći do glave: 'Uuuu, ovo se sve dogodilo ove godine!''', kaže Luciano.



''Luci, Devin, Stivi i Marko dali su sve od sebe da to izgleda kako izgleda, a Albina je rasturila'', ubacila se Helena.



''Mi smo toliko puta to probali da mene netko sad probudi u 3 ujutro, zalije vodom i kaže pleši, ja bih se digao i otplesao sve. Toliko nam je ušla u kožu da ja mislim da je sad nemoguće pogriješiti'', dodao je Luciano.



Ipak, katkad i vrhunski uigrani plesači znaju izgubiti korak i pogriješiti.



''Joj, nebrojeno, hahaha" Događa nam se stalno, događa nam se uvijek, ali cilj i caka je nikad ne dopustiti da se na licu vidi da je to nekakva greška ili ne daj Bože naljutiti se na sebe i otići sa scene'', priznaje Roman.



Helena se, uz karijeru plesača, sve više bavi i koreografijom.



''Sad otkrivam u posljednje dvije-tri godine te koreografske strasti koje su se u meni probudile, ali ništa mi ne može zamijeniti energiju koju osjećam dok sam u ulozi plesača na sceni'', kaže.



Višestruka državna prvakinja u standardnim i latinoameričkim plesovima otkriva nam da iza gracioznih i s lakoćom otplesanih pokreta stoje godine mukotrpnog rada u plesnoj dvorani, pa čak i prolivene suze.



''Previše suza, zapravo jako puno bolova, povreda i ozljeda, i to je ono što se ne vidi", priča Valentina.



No užitak plesanja pred publikom ili na snimanjima videospotova i nastupima u TV emisijama osjećaj je za koji plesači žive.



''Ta energija koju ti osjetiš od te mase ljudi koja je realno došla gledati izvođača kojeg voli, automatski je to pozitivna energija i onda u jednom trenutku kao da te taj val od cijele te arene samo... kao da te svi zagrle!'', zaključile su Helena i Valentina.



Nadamo se da će se takvi prizori uskoro vratiti u naše i živote glazbenika, ali i ljudi bez kojih oni ne mogu - plesača.

