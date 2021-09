Iako si slavne Hrvatice itekako mogu priuštiti glamurozne kreacije svjetskih dizajnera, za onu najvažniju haljinu - vjenčanicu, mnoge su odabrale domaće dizajnere. Severina, Maja Šuput, Snježana Mehun, Tia Mamić, Adriana Đurđević i brojne druge, na svoj dan iz snova izgledale su poput princeza, zahvaljujući domaćim kreatorima. Dizajneri vjenčanica za In magazin su otkrili koje su posebne zahtjeve imale poznate mladenke.

Najspektakularnija vjenčanica s potpisom domaćeg dizajnera, a koju je nosila neka slavna Hrvatica, nema sumnje, Severinina je raskošna krinolina koja ostavlja bez daha. Matija Vuica i Seve dugogodišnje su prijateljice pa pregovori oko kroja, materijala i ostalih detalja nisu dugo trajali.



''Dapače, ovo je moje najlakše vjenčanje što se tiče komunikacije, a opet s najviše treme jer se puno očekuje'', rekla je Matija Vuica.



Za vjenčanice Matije Vuice odlučile su se i Ana Gruica, Nataša Janjić, Adriana Đurđević, Petra Nižetić, Tia Mamić i broje druge poznate Hrvatice. Vjenčanje o kojem bruji cijela zemlja ovih dana u prvi je plan dovelo i vjenčanicu Snježane Mehun. Kreirao ju je Snježanin poslovni partner Antun Tin Brišar, s kojim vodi svoj modni brend Duchess.



''Snježana kao mlada nije bila jako zahtjevna, brzo smo se dogovorili, materijale smo nabavljali u Italije, naravno radi se o svili. Čak su i šljokice šivane na svilu. Haljina je po meni dosta jednostavna, potrudili smo se napraviti taj moment haljine na preklop, jedini zahtjev koji je Snježana imala je naravno prorez i taj moment da se haljine, tj. vjenčanica vuče po podu'', objasnio je dizajner Antun Tin Brišar.

I Maja Šuput je dizajn svoje vjenčanice dala u ruke čovjeku od povjerenja. Osmislio ju je njezin najbolji prijatelj Marko Grubnić koji je lansirao i cijelu kolekciju vjenčanica sa svojim potpisom.



''Kolekcija vjenčanica je nešto oficijalno, nešto što ustvari ostaje, nešto za što smo snimili ovu kampanju i nešto što mene zaista beskrajno veseli. Haljine, vjenčanje, odnosno ta ljubav, to slavlje ljubavi, meni je to nešto sjajno. Svaka žena izgleda prilično uočljivo, seksi, kao neka ultra moderna princeza. Ja volim da se to vidi, da se to pamti, da netko tko uđe u prostoriju upravo u toj haljini, ili bilo kojoj drugoj mojoj haljini, sigurno mora biti primijećen'', smatra Marko Grubnić.

Romantično glamurozne vjenčanice iz ateljea Ivice Skoke odabrale su Emilija Kokić, Ana Maras Harmander, Lana Pavić, kći Mate Bulića, Petra Dugandžić i brojne druge.



''Biraju jako kvalitetne tkanine, biraju materijale koji ih neće grebati, koji neće stiskati, neće se u njima uznojiti. Najskuplja haljina koju sam napravio je, evo reći ću, 25000 kuna. Te krojačice su doslovno 10 dana prišivale ručno, svaki cirkon, svaku perlicu, konstrukcija je bila užasno zahtjevna, i to je bila ogromna krinolina. Ta haljina nije završilau Hrvatskoj, to je haljina koja je otišla u jednu drugu zemlju'', govori Skoko.

Modni dvojac eNVy ROOM potpisao je vjenčanice glumice Vande Winter i supruge Mate Rimca Katarine Rimac. Dame, kažu, vole pratiti trendove.



''Svakako treba pratiti trend, ali jednako tako ne treba biti rob trendu.

Ako je nešto što stvarno ne volite, u čem se ne osjećate dobro, ako to vama ne stoji, onda taj trend nije za vas'', objasnili su Nikica Ivančević i Vjeko Franetović.



Bez obzira na to jesu li se udale u vjenčanicama domaćih dizajnera ili su posegnule za kreacijama onih svjetskih, taj su dan izgledale kao princeze iz bajke.

