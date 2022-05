Iako dobro znamo da su godine samo broj, slavni domaći pedesetogodišnjaci ispričali su nam je li ta okrugla brojka za njih ipak prekretnica u životu i kako se nose s godinama koje nemilice lete. Kako je biti u cipelama zvijezdanih pedesetogišnjaka, istražio je Davor Garić za In magazin.

''Ta fama oko godina je besmislena iz razloga što svi smo jednom bili mladi i svi ćemo jednom biti stari, to je definitivno neminovno i svi oni koji misle ''A gle ovu babu, a ja imam 20, gle mene!'' Ovak i više nemaš 20, već imaš 50!'', rekla je Snježana Schillinger, PR stručnjakinja.



Dobro znamo da su godine samo broj, no kad na torti gori 50 svjećica, mnogi zastanu i pitaju se - ''Odakle su se stvorile tako odjednom!'' Pedeseta je jednako otriježnjujuća i u životu zvijezda. Taj je okrugli rođendan nedavno proslavio i Jole.



''Pa naravno da sam svjestan svojih godina i godine lete, ali kad sam imao 20, 25 godina, kad bi ti netko rekao 50 godina, ti kontaš tko zna kad će to bit, hoće li to bit, ali evo odejdanput se iz 30-te stvoriš u 50. zdravlje me služi, energija me služi i osjećam se stvarno puno puno mlađi, ali broj godina je tu'', objasnio je JOle.

Severina je prije nekoliko dana proslavila svoj 50. rođendan.

''Što se mene tiče, danas mi može biti i stota, jer je ovo prvi od mojih devet života...'' - napisala je Severina i jasno dala do znanja da su godine za nju nevažna stavka. Iako se čini da je ispunila sve svoje snove, ima ih još napretek.



''A postoji, postoji, pa do 100-te ima virmena. Svašta ćemo raditi. Je, postoji, imam dosta želja, mislim, kakav je to čovjek bez želja, ja ih imam stvarno puno'', kaže Seveerina.



Na Sevkinu je rođendanu bio još jedan slavni pedesetogdišnjak. Glumac Tarik Filipović u ožujku je proslavio svoj pedeseti.



''Da, da, imam to iskustvo od prije mjesec dana. Ja sam samo došao da napravim fotografiju od 100 godina, nas dvoje zajedno'', priča Tarik.



Da godine lete, dobro zna Ivica Sikirić Ićo. I ovaj Bibinjac anđeoskog glasa ima 50, a do te je godine čak postao i djed.



''Maaaah, nekad se zamislim kako te godine brzo prolaze, di sam bio, šta sam radio. Moram poruku svima poslati slušateljima i gledateljima IN Magazina, da svaki dan treba iskoristiti maksimalno i što više uživati u životu jer vrime brzo prolazi'', kaže Ivica Sikirić Ićo.



Pedesetom kroči i ova, kako joj tepaju, vječna djevojčica. Za Danijelu Martinović vrijeme kao da je stalo pa ova pedesetogodišnjakinja s osmijehom na licu godinama kaže - ''Ne možete mi ništa!''



''Zaista nisam opterećena. Definitivno, kao i ti vjerujem, da ona istinska, ona prava ljepota, možemo reći, onaj unutarnji sjaj, dolazi zaista samo iznutra. Možemo imati lijepe crte lica, prekrasnu kosu i možemo biti prekrasno obučeni, dotjerani, ali ako iznutra ne isijavamo ono nešto, džaba je to sve'', kaže Danijela Martinović.



Pedeseta ovog ljeta čeka i Ninu Badrić. Kada bude gasila tih 50 svjećica na torti, imat će samo jednu želju.



''Da smo zdravi, da se volimo, da je ljubavi i zdravlja i mislim da je čovjek tada najsretniji na svijetu, a ja sam zahvalna na svakom danu pa šta život god donese, samo da se znam nositi s tim, to mi je život nekako do sad pokazao da mogu i da znam, da jesam jedan borac i jedan fajter koji dobro hendla neke stvari. Već čovjek nauči kako treba kroz ovaj život ploviti i za koga treba čuvati srce!

