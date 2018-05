Uvijek je zabavno čuti kada se netko šali na svoj račun no posebno je smiješno kada zvijezde svoje neslavne trenutke iz karijere, životne probleme ili nedostatke okrenu na šalu. Severina, Alen Vitasović, Mladen Grdović i Maja Šuput na račun svojih neslavnih životnih epizoda danas javno zbijaju fore.

Pretvoriti najcrnju točku svojeg života u predmet zezancije i šale na svoj račun, mogu samo najveći. Koliko je jaka, iskrena i spremna za šalu, Severina je nedavno pokazala, šaleći se na vlastiti račun usred koncerta.

''Znate da je iziša onaj neki prije 100 godina moj film - ja sam uvjerena da to još niko nikad nije gleda haha... Zove me Arsen Dedić mi smo trebali raditi neku predstavu pa je sve to propalo i zove on mene i kaže kolegice: "Ja sam čuo da vi imate neki film ali nema glazbu pa se preporučam, ja sam ipak filmski kompozitor" – našalila se Seve na svoj račun na jednom svojem nastupu.

Na šalu na svoj račun uvijek je spreman i Jacques Houdek.

''Jacques, jesi li gladan? A gle, to je kao da pitaš žabu hoće li skočit u vodu, e!''

Vicevi o Jacquesu Houdeku i njegovoj kilaži namaju broja, a čak se i on nasmije kada čuje neki novi i maštoviti!

''Ja sam ti najsvjesniji sebe, svojih vrlina i mana, mislim da svaki čovjek koji je realan, koji se pogleda u ogledalo, pa mislim moramo bit svjesni.'' – rekao je Jacques.

Alen Vitasović nasmijao je cijelu državu šalom na vlastiti račun. Naime, na svojem je Facebook profilu koncert na Rabu najavio riječima da je lijepo vratiti se u Lopar bez uputnice, aludirajući na to da je ondje već boravio na liječenju od alkoholizma.

''Onda sam kasnije skužio da je veća fora da se šalim na svoj račun i da se zafrkavam s vama pa ćete me možda lakše ostavit na miru! Pričalo se za taj moj Rab pa sam ja rekao kad već stvarno diem na Rab na koncert pa ću stvarno napisat pa neka kažu šta god...ispalo je fora!'' – ispričao nam je Alen.

Na pitanje koji mu je najdraži grad Mladen Grdović kao iz topa odgovorio je: ''Vinograd!'' i nasmijao naciju.

Sada je tu šalu na svoj račun i ljubav prema bavandi odlučio i opjevati. U novoj pjesmi ''Vinograd '' koju će uskoro i javno predstaviti, a koju izvodi s Mejašima.

''Fala Bogu da me volu i volu se naslađivati na moj račun, ali ja sam to sve prihvatio kao jedan biznis, što je sasvim normalno. 40 godina sam u karijeri, to je previše i puno!'' – rekao je Mladen.

Tabu tema nema ni kod Maje Šuput. Sa svojim obožavateljima javno je podijelila informaciju da je već odavno povećala grudi i jedna je od rijetkih koji se na svoj račun itekako vole našaliti.

''Znam po svim svojim muškim prijateljima a imam ih puno, da ne vole kad su žene ili plastične, ili neprirodne, ili da izgledaju čudno! Cure, pamet u glavu i umjereno! Najbolje prirodno, ali tko sam ja da vam to kažem! Hahahaha...'' – našalila se Maja na svoj račun.

Čak su i studije pokazale da su ljudi koji se šale na vlastiti račun sretniji i samopouzdaniji. Stoga, ne preostaje nam drugo nego slijediti primjer ovih zvijezda.

