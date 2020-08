Sergej Trifunović, srpski glumac, političar, glazbenik i aktivist odmara se na Hvaru, a godišnji je nakratko prekinuo kako bi na Brač film festivalu promovirao film "Ajvar". Pred kamerama In Magazina otkrio je zašto mu je to jedan od dva najdraža filma koja je snimio, ali i zašto je zaljubljen u Hvar. Sergej je ondje zasvirao gitaru i zapjevao Oliverov hit. Kako to zvuči, otkriva naš Davor Garić.

Ovako to zvuči kada se u opuštenom izdanju proslavljeni glumac Sergej Trifunović na odmoru na Braču prihvati gitare i zapjeva Oliveru u čast.

''Ništa nova'', rekli bi svi koji poznaju Sergeja, s obzirom na to da ne robuje ušminkanim i režiranim pojavljivanjima na crvenim tepisima. Draža su mu ova neobvezna izdanja, u kakvom se pojavio i na zatvaranju Brač film festivala.

"Ja mrzim festivale i mrzim gužvu. Ne volim ni vlastite premijere, ali kad si na moru sve je drugačije. Ti festivali na moru, možeš doći ovako u kratkim hlačama. Potpuno je sve ok. Ja ću večeras ovako zatvoriti festival, ne moram nešto da se peglam. Vrlo jednostavno, bio sam na Hvaru i ljudi su me zvali, kao poslali bi čamac! Naravno da ću doći, najbolje da ću reći neću", ispričao je Sergej.

Ovaj glumac, glazbenik, političar i aktivist na Braču je promovirao film ''Ajvar'', u kojem tumači glavnu mušku ulogu. " 'Ajvar' je jedan od možda dva najbolja filma koja sam ja radio u životu, meni najdražih", istaknuo je glumac.

Bila je to, kaže Sergej, ljubav na prvi pogled, točnije, na prvo čitanje. "Ja sam bio uzbuđen već kad sam čitao taj scenarij i znao sam da će to biti odličan film i znao sam da će biti primljen kako je bio primljen. Znaš šta je fora, taj žanr je žanr koji se barem kod nas dugo nije radio, u Srbiji barem, u Hrvatskoj možda i jest, a to je melodrama", ispričao je Trifunović.

Ova melodrama u međuvremenu je postala pravi kino hit, a ajvar je dobio svoj itekako zaslužen status nacionalnog simbola. Ipak, nije u pitanju gastropriča, nego priča o lošem braku, koji je postao tamnica okovana lažima, manipulacijama i nepovjerenjem.

"Tema ovog filma je umiranje ljubavi. Umiranje ljubavi je nešto s čime se svatko može povezati. Imao on 18 godina pa je tek raskinuo vezu od početka svoje srednje škole ili je izašao iz braka poslije 30 godina. Umiranje ljubavi je bolna tema koja je zakačila svakoga od nas barem jednom u životu", objasnio je glumac.

A zakačio je Sergeja nedavno i neslavni obračun na ulicama srpske metropole. Još se oporavlja od napada, kada je na prosvjedima u Beogradu zadobio udarac u glavu.

"Dakle, to što je mene udarilo u glavu su agenti državne sigurnosti, dakle panduri. Kako bi ti rekao, to su panduri, to što je mene udarilo u glavu su panduri. Država. Mene je udarila u glavu država, da mi skratimo priču", rekao je Sergej.

Trifunović će još 15-ak dana uživati na odmoru na Hvaru, u koji se jednostavno zaljubio. "Znaš što, meni je Hvar najdraži. Ispostavilo se da taj otok Hvar ima najviše sunčanih dana od svih otoka. To nisam ni znao, to sam slučajno, taj podatak nisam ni znao kad sam išao. Vis mi je isto jako drag. Korčula je prelijepa, ali nemam taj emotivni bound kao što imam s Hvarom", ispričao je glumac.

A baš kao što je to bila ljubav na prvi pogled sa scenarijem filma "Ajvar", tako je planula i ljubav prema hrvatskim otocima. "Što se tiče serija, žena, klope i geografskih mjesta stvar je uvijek jasna na prvi pogled", naglasio je Sergej.

Ljubav prema filmu u Supetru na Braču nastavit će se i dogodine na sedmom izdanju Brač film festivala, nadaju se organizatori, u onom starom, normalnom izdanju.

