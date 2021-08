25. Sportske igre mladih spektakularnim vatrometom zatvorene su u gradu podno Marjana. Više od 200 000 tisuća djece uživalo je i ove godine na igrama. Koncerti Indire i Sergeja Ćetkovića bili su šlag na kraju ove sportsko-zabavne manifestacije. U kojim se sportovima Indira najbolje snalazi, ali i kako su Sergeja zvali vršnjaci kada je igrao nogomet i košarku, saznajte u prilogu In magazina.

Vatrometom i dobrom glazbom završene su još jedne sportske igre mladih. Četvrt stoljeća ova manifestacija okuplja djecu koja kroz sport i druženje stvaraju uspomene za cijeli život.



"Mi smo i ove godine u 3 zemlje imali više od 200.000 djece, i ovde su najbolji od najboljih. Ovo im je peti dan, zadnji dan i danas mi je bilo zaista drago vidjeti da djeca iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine su skupa i da se druže. To je prava poanta igara.", govori

Zdravko Marić, predsjednik Sportskih igara mladih.



U samoj završnici na pozornici je zapjevala Indira Levak koja kako kaže, ima najljepša sjećanja iz djetinjstva uz bezbrižne igre, a ljubav prema sportu ostala je i dan danas.



"Ja volim samo pobjeđivati, to je veliki problem kod mene, ja idem glavom kroz zid. Maloprije sam došla u iskušenje da igram graničara jer kad sam bila klinka obožavala sam igrati graničara u svom kvartu u Županji. Ali igralo se i nogometa i svega tako da je njima uistinu jako lijepo - sport je super!", priča Indira Levak.



Upravo Indira voli naglašavati kako joj je suprug Miroslav najveća snaga ali i osoba koja je potiče u svemu pa tako i na zdraviji način života, bez njega priznaje - bila bi izgubljena.



" On je trener, menadžer, suprug, liječenje bolesnog glasa, psihoterapeut, apsolutno sve. Ma mužu ti si stvarno - svijet voli najbolje.", poručila mu je pjevačica.



Iako vrijeme sad provodi većinom na pozornici, Sergej Ćetković dok je bio klinac vladao je sportskim terenima.



"Ja sam kao mali igrao puno fudbala i zvali su me Valdano. Kasnije kad sam dobio ovu visinu, ne baš ovu sad ali sam porastao i onda sam non stop vidio po košu tako da mi je možda košarka na prvom mjestu", otkrio je.



U vremenu kada Sergej nije mogao raditi ono što najviše voli, a to je pjevati uglas s publikom, kaže, okrenuo se drugim kreativnim stvarima. Naravno sve uz svoje najmilije jer ističe - obitelj treba uvijek biti na prvom mjestu.



"Pitaju me kako slušaju djeca, ja im kažem ne slušaju djeca, ja slušam. Uvijek je tako samo slušaš ženu i djecu i to je to'', šali se Sergej.



Popuštanjem mjera Sergej se vratio na pozornicu i pjesmama ponovno uveseljava svoju publiku. A i mnoga poznata imena iz sporta podržali su ovu manifestaciju koja već četvrt stoljeća postoji za najmlađe. Luis Figo, Zvonimir Boban, Dario Srna samo su neki od velikana koji su odigrali revijalnu nogometnu utakmicu.



"Nije to stvarno nama problem, da ne ispadne neskromno, stvarno imamo dobra poznanstva, sportaši su se zaista vezali za Igre i tu nema problema kad ih zamolite da dođu. Ja i ovu priliku koristim da zahvalim Aleksandru Čeferinu jer je najviše zahvaljući njegovom tom voljnom momentu i entuzijazmu uspilo da dođu svi od jednom", zaključio je Zdravko Marić, predsjednik Sportskih igara mladih.

