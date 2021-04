Senna M nekad je vladao glazbenom scenom, a danas ima potpuno drugu karijeru, i to onu inovatora. On je ekipi In Magazina pokazao neke od svojih izuma, ali i fotografije iz mladosti. Pogledajte kako je izgledao prije 40-ak godina i zašto danas glazbu sluša samo kad trenira u svojoj privatnoj teretani.

Nekadašnji vladar glazbene scene Senna M koristi vježbanje kao ispušni ventil i uživa u svojoj privatnoj teretani koju naziva rajem.

"Kad su bile zatvorene sve teretane, e to se nije odnosilo na mene jer ovo je teretane za mene i moju obitelj. Ovaj prostor, to je ustvari atomsko sklonište gdje nam ni bombe ne mogu ništa", ispričao je.

U ovoj privatnoj teretani vježba samo nekadašnji kralj dancea u Hrvatskoj, Senna M i njegova obitelj.

"To je jedan prekrasan osjećaj da možeš pobjeći od stresa, upalimo tu muziku koja je kao u diskoklubu, mogu je odvrnuti", istaknuo je.

Nekad je vladao dance scenom, a danas glazbu sluša samo kad vježba. Zdravim životom živi kaže, oduvijek.

"Ja sam bio usamljen u jednom u životu, što nikad nisam sreo nekog poput mene da nije nikad u životu probao kavu, pivo, vino, cigaretu, ja nikad nisam kap alkohola uzeo", otkrio je Senna M.

Otkako je napustio karijeru glazbenika, okrenuo se drugim poslovima. Nekad je bio pjevač, a danas uspješan inovator. Jedna od njegovih ideja je i majica.

"Sad ću ja šutiti i majica ne radi. Kad počnem govoriti, majica reagira", rekao je.

Filmska i televizijska oprema koju on osmišljava i izrađuje danas se koristi na filmskim setovima diljem svijeta, koristila ih je čak i NASA, a razbio legendarni majstor borilačkih vještina.

"Chuck Norris. To se nikad nisam sjetio da ispričam, nešto je išao nogom preko auta pa je zakačio ta svjetla pa je razbio", odao je Senna M.

Kad je prije nekoliko mjeseci objavljen album s njegovim najvećim hitovima, to je Senni probudilo uspomene na prošla vremena.

"Stvarno sam se toliko iznenadio da me to pogodilo emotivno. Suza, suzu goni, bilo mi je nestvarno da sam ja toliko bio potresen jer me vratilo u to vrijeme", rekao je.

Na ovoj se kompilaciji nalazi i njegov i danas veliki hit "Beba", pjesma u koju su mnogi sumnjali.

"Tri, četiri najjača kompozitora koja su rekli: 'Ovo nema veze, ovo možeš samo snimiti na engleskom i možda se nešto dogodi'. Za mene napraviti refren je psihologija teška, znači napraviti nešto što kad ti uđe u mozak da ti ne može izaći", objasnio je Senna M.

Njegovi su hitovi svima ulazili u uho devedestih, a hoćemo li ga ikad više vidjeti na pozornici? "Moji koncerti su da ja moram dosta plesati, a da bi dosta plesao moram imati dobru kondiciju, trebalo bi mi 2,3 mjeseca da se podsjetim koreografije, da vidim jesu mi žive plesačice", istaknuo je.

Kod kolega mu smeta to što malo pažnje posvećuju koreografiji. "Vani je to standard, ne možeš ti vani doći i mlatiti rukama i oko sebe staviš cirkus, moraš biti dio tog cirkusa", ispričao je Senna M.

Kad danas gleda fotografije sa svojih početaka prisjeća se svega što je tada bilo dio zvjezdanog statusa.

"Ti si to prva nakon 20 godina koja je to otvorila i pogledala te članke. Tužno je to bilo kad se sjetiš da sam ja bio 90 posto vremena pred koncert među nekim gajbama u skladištu jer smo pjevali po diskotekama koje nemaju garderobu, gdje nema wca, gdje se smrzavamo", otkrio je.

Nakon što je napustio glazbu, pronašao je ljubav. S 50 se oženio 30 godina mlađom suprugom Jelenom.

"Ja sam cijeli život tražio ljubav. To je jednostavno nešto nevjerojatno da nakon 17 godina mi se ne može ispričati, ono toliko je divno imati nekog s kim možeš razgovari, smijati se i isto misliti o svim stvarima", istaknuo je.

U skladnom braku dobili su dvoje djece, a iako Senna najviše uživa u tišini, od glazbe sluša samo stari rock i tehno.

"Ne vjerujem da ima mojih vršnjaka, pošto imam 67 godina, moji punac i punica su stariji od mene pola godine i ja kad kažem mojoj djeci zamislite da baba i deda slušaju tehno i trče na traci, oni umiru od smijeha", ispričao je Senna M.

Sin i kćer nisu ni svjesni kakva im je tata bio zvijezda, ali zato dobro znaju da u životu uvijek mora postojati "plan B".

"Ja sam kroz svoj život naučio sigurno 30, 40 zanimanja koje mogu raditi. Zato uvijek predlažem kolegama svojim ako vidiš da ne ide pjevanje, da je to prošlo, probaj naći neki drugi svijet", naglasio je Senna M.

On je svoj svijet našao, a u njemu vlada i privatna i poslovna sreća.

