Zbog pandemije koronavirusa mnogim trudnicama, posebice onima koje uskoro trebaju roditi, planovi su se itekako promijenili. Porođaj je sve bliži za Sementu Rajhard, a svoje prvo dijete morat će roditi bez prisustva svojeg zaručnika. O isčekivanju u ovo tjeskobno vrijeme progovorila je za In Magazin.

Pjevačica, ali i zvijezda TV serija 'Čista ljubav' i 'Stella', Sementa Rajhard, u posljednjim je tjednima trudnoće.

''Termin je vrlo, vrlo blizu, zaista brojimo još par tjedana, tako da jako sam uzbuđena, svi smo jako uzbuđeni I jedva čekamo. Straha nema, bit će sve kako treba bit'', kaže.

No unatoč sreći i iščekivanju, zbog pandemije koronavirusa, mnogo toga nije onako kako je zamišljala.

''Iskreno, kod mene je isto korona napravila strah, nije onako kako sam planirala. U smislu strah te otić na pregled, jer se bojiš da ćeš nešto pokupit kada izađeš na balkon, a kamoli nešto drugo, isključivo jer smo trudnice koje prvenstveno čuvamo dijete koje je u nama, a tek onda sve ostalo'', priča.

Uz nju na porođaju neće biti ni zaručnik Vanja Brundula, i to je poprilično žalosti:

''Na žalost ni to nije po planu, Vanje je htio bit samnom u svemu tome, ali zbog sigurnosti to tako neće biti'', objašnjava.

No i u najtežim vremenima dolazak bebe je radosna vijest. Sementi je najvažnije da sve prođe kako treba, a unatoč neprisutnosti partnera, izlazak iz bolnice i dalje će biti najljepši događaj:



''Puno žena je dosad rađalo na način da su bile same, u svakakvim situacijama tako da se oko toga uopće ne bi trebali zamarati. Nažalost pratnje nema, u bolnice ulazimo same, ali izlazimo sa pratnjom najljepšom na svijetu, moja pratnja će biti moja princeza.'', kaže.

U izolaciji ili ne, za mnoge mame, ovo je vrijeme i posljednjih priprema za dolazak beba. U tome je, kaže Sementa, prava štreberica, jer sobica za kćerkicu je već odavno spremna:

''Jedva čekamo da ona dođe jer zaista je sve spremno, kad gledam sve te haljinice, kinderbet, igračke, stvarno samo da ona dođe. Nadam se da će ova izolacija brzo proći, da će sve biti dobro. I bit će, trebamo u to vjerovati, i pomoliti se, i bit će nam puno lakše'', zaključila je glumica.

Jer sve uspomene koje će stvarati, čak i u njihova četiri zida, bit će najljepše:

''Moramo bit pozitivne, čuvati se što više, i sjetiti se da uskoro počinje jedan novi život koji će promijeniti naše živote i naš svijet. Brzo će to sve nestati, to me se najviše nadam i ohrabrujem sebe i druge na taj način'', kaže.

Kada sve prođe, Sementa, kao i mnogi, već sada zna što će prvo učiniti:

''Jedva čekam da po ovom predivnom suncu mogu prošetati sa malenom, da mogu otići na kave s prijateljicama. I da se možemo svi normalno podružit bez maskica'', otkriva

Ipak, postoji i nešto, što vjeruje da ne trebamo zaboraviti:

''Da zadržimo ovo što smo imali u karanteni, a to je druženje, obiteljske teme i da shvatimo bez čega smo stvarno mogli, a bez čega ne možemo. Jer mislim da nam je ova karantena dosta toga dala na znanje'', smatra.

Uz djevojčicu koja im stiže, sve će sigurno biti lakše. A mi im želimo svu sreću!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.