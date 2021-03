Glumici i pjevačici Sementi Rajhard covid godina donijela je samo lijepe uspomene. U njoj je na svijet donijela djevojčicu Stellu koja će uskoro proslaviti godinu dana. Koliko ju je majčinstvo promijenilo, vraća li se na glazbenu ili glumačku scenu te zašto nakon malog vjenčanja planira još jedno veće, Sementa je otkrila za IN Magazin.

Malenu Stelu Sementa Rajhard donijela je na svijet u travnju prošle godine. Djevojčica je tako zaokružila ljubavnu priču Semente i njezina dugogodišnjeg partnera, građevinskog poduzetnika Vanje Brundule.

"Moram priznati da sam jedna od onih mama koje nekako misle da će se jako, jako teško se dovojiti kad dođe to neko vrijeme. Moram priznat i da nisam preumorna, baš sam onako taman", otkrila je Sementa

Stella uskoro puni svoju prvu godinu, a njezina mama već je puna planova kako da se uz mjere predostrožnsti, prvi rođendan ipak proslavi!

"Još uvijek smo u tim mjerama i nadam se da sad to neće biti baš drastično, ali da, prvi veliki ročkas, na način da moraš razmišljati koga sve možeš pozvati, od familije, čak ne od prijatelja s djecom, nego same familije", izjavila je.

Bez velikog slavlja Sementa je i svojem Vanji izrekla službeno ''da''. I to prije više od godinu dana, kod matičara u krugu najuže obitelji. Mediji su o tome doznali tek na prvu godišnjicu, u studenom prošle godine.

"Da, imali smo prvu godišnjicu vjenčanja, odnosno vjenčali smo se, ali nemamo plan za veliku svadbu jer se to još ne smije, ali planiramo", otkrila je Sementa.



Vjenčanje u crkvi s popratnim velikim slavljem, a veseli ju i to što će tada i Stella biti malo veća pa će na ovom vjenčanju biti uz mamu i tatu. No, kada će to biti diktiraju mjere, ali i skora selidba u novi dom.

"Onda planiramo napraviti svadbu i opustiti se da sve skupa prođe. Da imamo te fotografije, jer to nije samo da mi želimo, nego i cijela naša obitelj", otkrila je glumica.

S puno entuzijazma i vjerom u bolje sutra, Sementa i njezina obitelj vesele se nadolazećoj sezoni i ljepšem vremenu, jer poput mnogih, lunapark, njihov obitljski posao, do sada nije smio raditi.

"Dolazi nam lijepo vrijeme, toplo vrijeme, normalno vrijeme za rad u nlunaparku. Što je najbolje od svega mi možemo raditi, organizatori bi htjeli, ali još uvijek čekamo da se te mjere poboljšaju i da se sav covid naravno, smanji", objasnila je Sementa.

Nakon nekoliko uspješnih singlova, uskoro se vraća i na glazbenu scenu, ali i glumačku.

"Glumi prvenstveni, a ako glazba u to nekako upadne bit će super. Mislim da je sad moj pravac gluma i želim se još više u tome ostvariti, a onda sve dalje", zaključila je.

A to znači da se rastaje i od svoje Stelle kojoj više neće moći posvetiti čitav dan.



"Dosta mi je to, nekako teško kad o tome razmišljam, da budem par sati bez nje, ali kao i sve mame i moja mama, proći ću i ja to i moram se s time pomiriti", zaključila je.



I Sementa je pozitivna. Nakon teške, ali sretne 2020. godine, u ovoj godini se jednostavno, kaže, moraju početi događati dobre stvari!

