Nova, sedma sezona farme ne samo da je modernizirana i da se preselila s kontinenta u srce Dalmacije, već donosi još mnoštvo noviteta. Jedan od njih je i novi mentor Farme, s kojim će vas upoznati naša Sanja Kuzmanović.

''Ja sam Jure Čudina, rođen u Pakoštanima. Bavim se poljoprivredom, običan seljak. Radim, obrađujem vinograde, smokve, masline i povrtlarstvo'', govori novi mentor Farme.

Barba Jure svoje će imanje u idućim mjesecima na čuvanje povjeriti novim Farmerima.

''Od vaših Farmera očekujem da se dobro družimo, da se dobro zezamo, da radimo i stvaramo i da ne budemo gladni i žedni, i da nam bude lijepo svima, i njima i meni. Radit će ono što i ja radim. Ako nešto ne znaju, naučit će, ja ću im pokazati, imam, hvala Bogu, dosta životnog iskustva, neću nikoga goniti ni tjerati, svakome ću pokazati kako se nešto radi'', kaže.

Nova, moderna Farma promijenila je svoju lokaciju te se preselila u srce Dalmacije, gdje Farmere očekuju novi izazovi.

''Ja sam inače optimist, volim svakoga čovjeka i imam povjerenje u svakog čovjeka, smatram da im ništa neće biti teško, ja sam strpljiv i ja ću strpljivo njima objašnjavati i oni će to savladati bez ikakvih poteškoća. Što se mene osobno tiče, neka budu onakvi kakvi jesu, ja ih mijenjati neću jer ako želiš nekome pomoći, pusti ga na miru, to je jedina formula, a sve ostalo su bedastoće'', kaže.

Bogato životno iskustvo živopisni barba Jure skupio je putujući svijetom.

''Putovali smo i brodom i avionima i kamionima i stokom i pješke i automobilima, na svakakve načine, kako je bilo moguće. Kad imaš novca u žepu, onda putuješ luksuznije, kad manje imaš onda si skromniji, normalno. Najviše me impresioniralo kad sam bio u Izraelu, sedamdeset i neke godine, kako su oni od pustinje napravili život, to mi je najzanimljivije'', priča.

No put ga je uvijek ponovno vraćao u rodni kraj pa je pokušao od krša napraviti plodno tlo.

''Kako su oni mogli napraviti od pustinje plodnu zemlju, a ja sam probao od krša napraviti život, ali Bogu hvala, kroz tu ljubav koju sam imao u sebi i nosio, uspio sam napraviti život'', objašnjava.

I to mu je pošlo za rukom. Rezultat njegova dugogodišnjeg rada ovih je dana novi dom našim Farmerima.

''Ovo se radilo stvarno mic po mic, 31 godinu se ulagalo, nekad manje, nekad više, a uvijek smo išli na bolje, tako da sad stvarno imamo sve u svojoj ruci, gladi nema, kruha ima, i može se ići gdje god hoćeš na svijetu. Ovo kamenje što vidite, to mi je pomogao moj sin Andrija, jer ja sam bio više fizički radnik, ja sam malo nehuman za neke stvari, ja nisam mehaničar, nisam majstor, ali sam bio dobar fizikalac svom sinu, i to je on kreirao, a ja sam pomagao nositi kamenje. Tako da se nisam šparao radeći, a nisam se šparao ni živeći'', kaže.

Njegovo umijeće bivanja i više je nego jednostavno.

''Filozofija životna je jednostavna, poštuj sebe i sve oko sebe i ne negiraj nikoga, ni mrava. A sam se potrudi, potuli se, ako se malo opotiš, onda će ti narasti nešto, ako se ne opotiš, nema kruva'', zaključio je.

