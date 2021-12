Kupuje cvijeće, priprema večeru uz svijeće, ali i izmjenjuje nježnosti s atraktivnom plavušom u središtu metropole - sve to radi Sebastian Popović u videospotu svoje nove pjesme "Na tvojim rukama". No jesu li romantične scene sa zgodnom frizerkom samo odglumljene, doznajte u prilogu In magazina.

Na Sebastianovim rukama našla se atraktivna frizerka Lorena. Iako smo na prvu pomislili da nježnosti s njom izmjenjuje tek za potrebe videospota za svoju novu pjesmu, izjave njezina šefa rasplamsale su sumnje da odnos između Lorene i Sebastiana možda nije isključivo poslovne prirode.

"Meni Vam ništa nije jasno, ja ne znam što se tu događa, ali čovjek svako malo, a ima kratku kosu... Em ga vidim na cesti svaki drugi dan, usput dođe tu, pa nešto malo oko uha da mu se uredi, ne znam. Jednostavno mi je nekako prečesto tu.", šali se Marko tanzl, vlasnik frizerskog salona.

A evo što na sve kažu glavni akteri priče:

"Pa evo, pošto sam na radnom mjestu, neću previše otkrivati o svom privatnom životu, ali znamo da je Sebastian jako zgodan dečko, markantan, moj tip. Neka neke stvari ostanu u tajnosti između nas dvoje, mi ipak znamo što stoji iza ovog svega'', priča Lorena Lulić.

''Ja isto ne bih htio pošto je ovakva situacija da damu dovodim u nezgodnu poziciju zbog posla. Mislim da je sve rekla.", izjavio je Sebastian.

Je li lijepa plavuša Sebastianova nova ljubav, možemo samo nagađati, no jedno je sigurno, pjevač je u posljednje vrijeme postao itekako romantičan. Novi Sebastian u videospotu i pleše, iako priznaje da oduvijek ima dvije lijeve noge.

A koliko daleko će otići odnos Lorene i Sebastiana, pokazat će vrijeme...

