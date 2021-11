Drugi nastavak srbijanskog filma Južni vjetar: Ubrzanje raspametio je publiku i na zagrebačkoj premijeri, a najveće je ovacije dobio glavni glumac Miloš Biković. Miloš nije zvijezda samo u Srbiji i regiji nego i u Rusiji gdje se imao priliku susresti i sa Vladimirom Putinom. Zašto su se srbijanski mediji raspisali da glumac zarađuje i po 3 milijuna mjesečno i koliko istine ima u tome, Biković je otkrio našoj ekipi In magazina!

Južni vjetar najveći je hit suvremene srbijanske, ali i regionalne kinematografije s preko milijun i pol oduševljenih kino gledatelja. Drugi nastavak ovog akcijskog trilera na balkanski način izazvao je nezapamćenu euforiju na zagrebačkoj premijeri.



''Vrlo mi je drago, veliki je blagoslov kad imate jedan ovakav projekt u životu, a kamoli kad ih imate nekoliko'', rekao je Miloš Biković.



Glavni glumac Južnog vjetra Miloš Biković bio je i glavna zvijezda na zagrbečakoj premijeri. Nije krio oduševljenje činjenicom da je prvo prikazivanje odmah srušilo rekord posjećenosti - film se istovremeno premijerno prikazao u 14 rasprodanih dvorana.



''Moj utisak koji sam imao je da se ljudima film dopao, da su imali jednu onako snažnu emotivnu vožnju od dva sata koja se ubrzavala i nije usporavala do samog kraja'', zaključio je.

Biković je ulogu nedodirljivog vođe srpskog podzemlja pod zaštitom same države itekako ozbiljno shvatio, pa se detaljno pripremao za lik Petra Maraša.



''Jako je nezahvalno da glumac ako treba da igra narkomana, počeo da se drogira. I nezahvalno je da ako treba da igra kriminalca da ide i ubija ljude, za to postoji imaginacija. Ali se baviti time kako čovjek dođe do toga da učini neke tako radikalne korake, šta ga vuče ka tome, baviti se porivima njegovim i njegovom dušom. To je ono što je mene kao glumca interesiralo'', priča.



Krim milje i zavrzlame iz svijeta podzemlja, ali i emotivna priča koja se isprepliće s akcijskim scenama recept su za uspjeh. Koliko je filmskih scena inspirirano stvarnim događajima?



''Dešava nam se da nešto što čujemo, vidimo u novinama, na vijestima i tako dalje, nam posluži kao inspiracija, ali desi se i to da mnoge stvari izmislimo, a onda se potvrdi ''čekaj, bre, čoveče'' pa ovo je stvarno ovako'', kaže.



Ovaj najtraženiji srbijanski glumac, itekako je zaposlen i na ruskom tržištu gdje radi punom parom. Njegov dnevni raspored teško je i zamisliti.



''Desi se to da ujutro ustanem pa idem na snimanje, sa snimanja sjednem na avion, pa onda dođem u Beograd pa imam recimo sutradan snimanje, pa sa snimanja predstavu, pa tako tri dana zaredom, od 6h ujutro do 18h uvečer pa onda predstava do 23 sata, pola 12...pa dok ja s predstave dođem k sebi, to su strašni emotivni napori, pa taj adrenalin koji ja imam. To je 3 sata na sceni, pa ne mogu da se smirim do 01h, 02h, pa onda ustajanje ujutro na snimanje pa onda sa predstave mi se dešavalo da sjednem na avion pa idem nazad za Petrograd'', priča Miloš.



Nije čudo da se srbijanski mediji razbacuju informacijama da Biković zarađuje i po 3 milijuna mjesečno. Koliko radi, i trebalo bi.



''Huh, Trebalo bi. Ali dobro, to se ne događa još uvijek'', tvrdi.



Biković je početkom godine otkrio da je nakon sedam godina aktivnog rada u kulturnom životu Rusije, dobio rusko državljanstvo i to zahvaljujući samom predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu.



''Ima jednu nevjerojatnu kombinaciju hladnoće i topline. Hladan izvana i topao iznutra. Ne izražava spolja ništa, ali iznutra ima neku toplinu, neki šarm kojim osvaja i vrlo je smiren, odmjeren'', kaže

Uz Srbiju i Rusiju, Biković obožava i Hrvatsku. Jedna do njegovih omiljenih destinacija za odmor je Istra.



''Volim da uzmem bicikl pa da vozim pored mora i da se okupam, da večeram nešto napolju pored obale i Istra mi se stvarno jako dopada i rado dolazim i otkrivam svaki put neko novo mjesto'', rekao je.

Na kakva nas mjesta vodi Bikovićev lik kralja srbijanskog krim miljea vodi otkrijte u drugom nastavku Južnog vjetra.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.