Naša sugovornica bila je kći poznate zagrebačka poduzetnice, bivše manekenke i autorice popularne kuharice "Mama zna" Suzy Josipović Redžepagić. Sarah je toliko slična svojoj majci da izgledaju kao sestre, a obje se bave i istim poslovima. U razgovoru s našom Ivanom Nanut, Sarah nam je otkrila kako se osjeća u blaženom stanju, iščekujući dolazak drugog djeteta te koliko joj u svemu pomaže partner Jan, ali i majka Suzy.

Iako je trenutačna situacija u svijetu nezahvalna i sve češće slušamo loše vijesti, one sretne uvijek izmame osmijeh na lice. Prije godinu dana, bivša manekenka, danas PR stručnjakinja, Sarah Josipović rodila je svojeg prvog sina Maka, a u siječnju sa suprugom Janom Jeričem očekuje djevojčicu.

"U prvoj trudnoći samo sam mogla masno jesti i bilo mi je jako muka, to mi je odgovaralo masno i gazirano. Ova druga je malo bolja, nije mi muka i imam želju za burgerima", otkrila nam je Sarah.

S kćerkom Suzy Josipović Ređepagić našli smo se u burger baru gdje u posljednje vrijeme svakodnevno uživa upravo u njima jer, kako u šali kaže, nitko ti u trudnoći neće reći da si debeo, što je dobro opravdanje za uživanje u hrani.

"Sretna okolnost je da Jan drži burger bar i onda mogu si to priuštiti, da sam tu svaki dan ili da mi donese doma, dobijem privatnu dostavu. A ja sam solidna kuharica, ne mogu reći da puno kuham, moram reći da on više kuha od mene. Ja ne stignem, ja kuham po receptima držim se maminih, štreber sam. A on doda malo meda, malo ovog, onog i svoje finese. Ja to ne dodajem jer me strah, on je to dobio u ugostiteljskom poslu moja je šalša basic, a njegova posebna", priznaje nam Sarah.

Sarah i Jan nadopunjuju se i privatno i poslovno. Zajedno su osmislili proljetni festival u Splitu, a uz nadolazeće projekte, s nestrpljenjem očekuju i prinovu.

"On je dobar partner za sve privatno i poslovno. Ja radim za njegove lokale, skupa radimo fest. Dobar smo tim u svim pogledima, nisam mogla bolje odabrati", zaključila je Sarah.

Roditelji su na dječaka prenijeli svoje strasti i navike pa je maleni Mak već pravi svjetski putnik. S manje od godinu dana posjetio je Australiju.

"Djeca su tu da se prilagode našim životima. Mak je dobro dijete, sjedi u restoranu, jede burgere, svuda ide i mislim da je to do roditelja. Bio je na putu fenomenalan, 24 sata traje put do Australije. Imao je sedam mjeseci, nismo to osjetili tada sam ga dojila i bilo je lagano u avionu", otkrila je.

Sarah je mnogo toga naučila od svoje majke Suzy, zajedno rade na nizu projekata, a obiteljski su svi zaista bliski. Na nju je prenijela strast prema manekenstvu, hrani, ali i PR-u, poslu kojim se bavi.

"Jako često mi kažu da joj sličim, nekako me to prati od osnovne škole i srednje. Išle smo na isti faks, radimo isti posao, modeling, povezane smo. Kažu da smo iste, naravno mene je mama rano dobila i cijeli život funkcioniramo kao tim", zaključila je Sarah.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.