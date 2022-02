Sara Pukanić ljubav prema fotografiji naslijedila je od oca novinara i fotografa Ive Pukanića. Njezine su fotografije intimne i emotivne, a svoje autentične radove trenutačno izlaže u u Galeriji Galženica. Jedna od serija fotografija posvećena je upravo ocu i majci. U razgovoru za IN Magazin otkrila je zašto uživa fotografirati žene, kakav je osjećaj stati pred objektiv te kako pamti oca Ivu.

Sara Pukanić je mlada umjetnica, a njezine fotografije obilježavaju intimistički pristup obiteljskom nasljeđu, sjećanje na preminula članove obitelji ispitivanje vlastitog identiteta.

Kakav je osjećaj fotografirati samu sebe?

"Odličan. Obožavam to. Smatram da me nitko ne zna fotografirati tako slijepo kao što ja znam samu sebe. Volim se fotografirat i osjećam se lakše nakon fotografiranja, i kada fotografiram druge ljude, i kada fotografiram sebe", kaže je Sara.

Ova studentica na kolegiju umjetničke fotografije kći je preminulih Ive i Mirjane Pukanić. Kako su ostala samo sjećanja, izložbom fotografija u galeriji Galženica, pod nazivom "Toga su dana u kući svi bili sretni", jedan segment posvećen je upravo njima.

U seriji fotografija snimala je i autoportrete u kojima sebe postavlja u ulogu oca fotografa i majke, modela s tih fotografija.

"To je bio težak proces i ja sam željela da bude težak, da mi roditelji postanu ponovno dio moje svakodnevnice putem fotografije. Oni su i postali dio moje svakodnevnice opet i mi smo se na neki način družili 7 mjeseci", priča.

Sara je završila studij novinarstva, a fotografija ju je počela zanimati još u srednjoj školi. Koristila se očevim fotoaparatima, a poput njega, najviše voli fotografirati žene.

"Često puta razmišljam i zanima me što bi on rekao na moje fotografije, kako bi ih on komentirao. To me jako zanima", priznaje Sara koja s ocem ima lijepa sjećanja.

"Sjećam ga se kao jedne vanserijske osobe, vjerojatno ga ja previše idealiziram, ali bio je stvarno poseban, ne samo zato što je bio moj tata. On je osoba koja me uvijek znala nasmijati i s njim je uvijek bilo superzabavno", prisjeća se.

Na izložbi fotografija jedna od serija posvećena je i njenom tetku Borisu koji je preminuo prije godinu i pol dana.

"Mi smo posjećivali mjesta koje je on volio i ja am to dokumentirala fotografirajući ga i to je ustvari bio poklon mojoj teti, njegovoj supruzi, za kada njega više ne bude", objašnjava.

Trenutno radi na ciklusu fotografija koje se bave temom "ghostinga", a riječ je o popularnom terminu koji definira nagli način završetka odnosa prekidanjem svih oblika komunikacije. Inspiraciju je dobila nakon što se to i njoj dogodilo. Fotografirala je predmete koje je nosila na prvom i posljednjem susretu s dečkom.

"Objavila sam te fotografije na Instagramu, na početku mi je bilo neugodno objaviti ih, i nisam htjela da drugi ljudi znaju da me netko 'ghostao' jer je to sramotno. No onda sam shvatila da se ljudi poistovjećuju s tom serijom fotografija, javljali su mi se sa sličnim pričama", ispričala je.

"Umjetnost treba odražavati društvenu klimu vremena u kojem se nalazimo", zaključila je Sara.

