Biti kolegom glumice Sanje Vejnović višestruko je zahvalan zadatak, posebno kada svaki dan na set stiže s novim jelom ili slasticom. Naša poznata glumica u stanci od glumačkih angažmana odlučila je izdati svoju prvu kuharicu, a za IN magazin otkrila je odakle potječe njezina ljubav prema kuhanju, čime to zna posramiti supruga u restoranu i tko su najžešći kritičari njezinih jela.

Prošla godina za umjetnike možda nije bila najplodonosnija, no neki su, poput glumice Sanje Vejnović, prepoznali pravi trenutak za ostvarivanje snova koji su možda dosad bili na čekanju.

''Shvatila sam da je sad trenutak da napravim kuharicu kad sam ionako doma. Jedemo svaki dan pa će svi fino jesti jer su stvarno probrani recepti. Vjerujem da je energija bitna i kod kuhanja, koju energiju imaš i kuhaš li s ljubavlju. Zato se moja kuharica i zove 'Iz moje kuhinje s ljubavlju' jer ja kad nisam dobre volje i kad sam neraspoložena, radije ne kuham'', objasnila je glumica.

Svoje prve kulinarske korake nije poput mnogih napravila uz bake, već uz oba roditelja.

''Učila sam od mame i tate, moj tata je odlično kuhao. Prvi recept koji sam naučila bila je Panama torta od slatkiša i to je recept mamine prijateljice. Prvi put mi je uspjela i otad je obvezna za svaki rođendan moje djece od kad su se rodili pa do danas. Panama mora biti bar jedna od torti, oni su razmaženi, pa to nikad nije jedna torta, nego bar dvije-tri'', kaže glumica.

Najponosnija je na to da se spravljanja njezinih, gotovo 150 recepata, može uhvatiti i amater jer je svaki postupak do opisan do posljednjeg detalja.

Svoju bogatu kulinarsku lepezu može zahvaliti nevjerojatnoj upornosti, pred kojom su mnogi profesionalni chefovi pokleknuli i odali svoje tajne.

''Uglavnom su mi rekli, rijetko tko nije htio razgovarati sa mnom. Mom je suprugu malo neugodno kad ja u restoranima kažem: 'Dođite, dođite, ovo mi je strašno fino, ali ovo nisam shvatila što je''', prča Sanja.

Svaki recept koji je podijelila s čitateljima prvo je morao proći prijeki sud obitelji.

''Kći je tu nemilosrdna i imam malog nećaka Tea koji ima 12 godina i nevjerojatan je gurman. Njegove su mi pohvale jako bitne, pogotovo kad kaže - bolja ti je juha od mamine'', priča Sanja.

Drugi dežurni kušači većinom su kolege, koji uživaju u zadatku.

''Ne samo kolege nego i ekipa kad radimo serije, iz svih sektora, tko želi jesti. Ja znam donijeti veliku posudu nečega što sam skuhala za sve, pogotovo ovaj dio s kojim usko surađujem, šminka i garderoba, oni dosta profitiraju jer im često kuham'', otkriva Sanja.

Uz takav gurmanski život teško nam je zamisliti kako Sanja održava besprijekornu liniju.

''Nema bez discipline ničega. Kad se zaigram, dobijem kile, kad pazim, onda pazim. Slatko ubija pa se trudim unositi manje šećera, ali nije mi se dogodilo da napravim kolač, a da ga ne probam. Ali da ću pojesti tri šnite - neću, pojest ću jednu malu'', govori.

Uz sam pogled na fotografije njezinih recepata za koje je zaslužan suprug Goran takva nam se disciplina čini gotovo nemogućom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.