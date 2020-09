Sanja Musić Milanović, supruga hrvatskog predsjednika, posljednjih se osamnaest godina aktivno bavi promicanjem zdravlja. Voditeljica je projekta ''Živjeti zdravo'', koji je nedavno imao uspješnu kampanju ''Nema maženja bez paženja'', dok su zdravi sendviči, prema izboru nutricionistice iz njezina tima, trenutačno jedna od najpopularnijih tema razgovora. Našoj Ivani Nanut profesorica i epidemiologinja otkrila je zašto Hrvati imaju ozbiljan problem prekomjerne težine. Otkrila je kako se hrani njezina obitelj te zašto kod kuće nikada nemaju slatko i grickalice.

Sanja Musić Milanović autorica je projekta "Nema maženja bez paženja", koja je posvećena edukaciji o odgovornom spolnom ponašanju.

"Zadnji podaci ukazuju na to da su 15-godišnjaci spolno aktivni. 23 posto dječaka u dobi od 15 godina i 6 posto djevojčica. Uz podatak da tijekom godina pada uporaba zaštite, ne smijemo zatvoriti oči pred tim. Zato smo osmislili kampanju da mlade koji su spolno aktivni upozorimo da trebaju čuvati zdravlje i da bi kasnije bili sposobno reproduktivni", ispričala je.

Musić Milanović osmislila je i zdrave sendviče za učenike. "Napravila ih je naša nutricionistica od nečega što je oko 10 kuna kako bismo pomogli roditeljima i školarcima u izboru i da su nutritivno izbalansirani. Jedan od velikih problema u Hrvatskoj je debljina - naši muškarci su prvaci Europe, uvjerljivo smo prvi odrasli, 60 posto ljudi ima previše kila... Alarmantni podaci vezani su za djecu", rekla je.

Debljina se pokazala i veoma važnom kod oboljenja od koronavirusa. "Mislim da je najvažnije motivirati ljude da krenu. Prvi korak je najteži - i to je pitanje osobne motivacije, komplicirano je. U ovom projektu mi pokušavamo educirati. Većina zna kako bi se trebalo hraniti, ali što ako dođeš na posao i nemaš što pojesti uzmeš prvo pod ruku? Ideja nije samo educirati, treba učiniti dostupnim. Recimo, primjer za škole su naši jelovnici na tjednoj razini. Oko 1200 škola nema dvorane. Osmislili smo poligone i o trošku fonda ušlo je u škole za 30 metara kvadratnih, samo da djeca mogu vježbati, a i da ih čini sretnim", otkrila je Musić Milanović.

Ispričala je i kako se ona hrani i koliko često vježba. "Vježbam pet puta tjedno, tri puta trčim, a dva puta na intervalne treninge i to je moj ispušni ventil. Što se tiče prehrane, nije lako raditi i ne možete se posvetiti nečemu. Od vrtića pa do posla trebalo bi poticati dostupnost pravilne prehrane, sitne trikove koji uspijevaju usaditi ispravne navike. Primjerice, svi znaju da sve povrće koje ostane koristim za juhu, zblendam ih, vrhnja nema, jedan obrok je juha. I naravno, nikad nismo imali i nećemo imati ladicu s grickalicama. To ne znači da se ne smije, ali ako se jede čips i čokolada, ide se u dućan kad gledate film. Nema toga doma i pomalo se stvori navika da ne vežete jedno s drugim. Kad sam ja bila mlada, mi nismo išli u kino jesti, mi smo išli gledati film. Možda su bile koštice, a sad ljudi idu u kino s cijelom večerom. To je naučeno ponašanje o kojem govorim i koje bi trebalo promijeniti", istaknula je.

Otkrila je kako izgleda i njezin radni dan. "Ja sam izrazito jutarnji tip, probudim se oko pola 6, volim jutra i produktivna sam, zato iza 10 ne, ali jutra su mi dobra. Kao i većini ljudi, djeca mi idu u školu, kuha se, ide se u dućan, radi se. Treba biti organiziran, ne uspijevam uvijek, ali kad sam na poslu, na poslu sam, a doma kućanski poslovi", zaključila je Sanja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.