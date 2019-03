S našom Julijom Bačić Sanja Doležal vratila se u doba djetinjstva i odrastanja.

Televizijska i radijska voditeljica, pjevačica, a danas i vrsna kuharica Sanja Doležal djetinjstvo je provela na ulicama zagrebačke Knežije. Odlična učenica i kći jedinica u obitelji Doležal roditeljima je glavobolje počela zadavati tek u pubertetu.

Od kuće je pobjegla na tri dana i sve to zbog prve ljubavi.

''Ne smijem to ni reći u javnosti, sa 16 godina onako zaljubljena, pobjegla sam od kuće. Sva sreća ne dugo i sve je sretno završilo, vratila sam se. Ali tata, prvi put sam tad tatu čula da urliče, da viče i naravno dobila sam batina - zasluženo'', prisjetila se Sanja i objasnila.

''Platonska ljetna ljubav. Nisu me pustili na rođendan tom dečku i onda sam ja naravno demonstrativno u pubertetu otišla'', prisjetila se samo za IN magazin.

Već sa 16 godina postala je članica pop-rock grupe "Prva ljubav", prvog teen sastava na prostoru bivše Jugoslavije. Glazbu je tad doživljavala kao hobi, a njezine ambicije išle su u potpuno drugom smjeru.

''Prije svega moram reći da moji baš nikad nisu prezadovoljni što sam ušla u te neke glazbene vode. Moja je baka bila novinarka i ja sam svoju prvu praksu odradila na Radio Zagrebu i svidio mi se taj posao, taj život i zapravo sam htjela biti novinarka.'', otkriva nam.

Htjela je postati novinarka, upisala studij sociologije, a od glazbe ju je najviše odgovarao njezin otac, skladatelj i tekstopisac Mišo Doležal.

''Uvijek je govorio - moraš imati neki siguran posao, onda možeš pjevati'', priča nam.

A kad ju je Slobodan Momčilović Moka sa samo 20 godina pozvao u Nove fosile, tomu se zbog njezine mladosti i neiskustva protivila cijela postava Fosila.

''Ruku na srce Đurđica je bila sto puta bolja pjevačica od mene, sigurno, ali Moka je tu nanjušio zapravo da će ta mladost i to veselje donijeti neku drugu priču i neku svježu injekciju u bend'', priča Sanja.

Prvi koncert s grupom koja je obilježila njezin život bio je u Mariboru.

''To je bili pre, prestrašno, umrla sam od straha'', prisjetila se.

300 koncerata na godinu, turneje po cijelom svijetu - samo su dio koncertne statistike Novih fosila za njih, zlatnih osamdesetih godina kad su bili na vrhuncu slave.

''Kad imaš 20 godina sve ti je to jako zabavno, jako ti godi i na našim turnejama gdje god bi došli naravno da su nas ljudi prepoznavali. U Makedoniji bi to bilo do te mjere da su ljudi vriskali kad bi prolazili cestom'', ispričala nam je.

Nakon Fosila Sanjina karijera išla je u smjeru televizije i radija, a teret slave koju je stekla pjevajući hitove poput "Kako je dobro vidjeti te opet", "Ja sam za ples" i mnogih drugih - je ostao. U Fosilima se rodila i ljubav između nje i bubnjara Nenada Šarića, s kojim je bila u braku više od dvadeset godina, a koji je preminuo 2012.

''Ove godine je sedam godina kao je moj suprug umro i danas o tome mogu razgovarati i normalno i sve, ali prvih godina je bilo strašno, zapravo prođeš sve one faze žalovanja od gnjeva od odbijanja, od negiranja'', priznaje.

Snagu je pronašla u njihovoj djeci, kćeri Lei i sinu Luki.

''Uvijek ostane ta rana, ta praznina i ta tuga, ali s njom znaš živjeti. Nije lako jer 24 godine smo bili prije svega prijatelji i onda se taj tvoj cijeli svijet, taj tvoj mali svijet se uruši i moraš počet graditi svijet ispočetka'', iskreno nam govori Sanja.

I uspjela je. Na polovici pedesetih Sanja Doležal i dalje zrači istom onom energijom kao i prije tridesetak godina, kad je osvajala pozornice.

''Rekla bih za sebe da sam sretna osoba, da se nekako, ne mojom zaslugom, sigurno ne mojom zaslugom, ali odigralo se nekoliko stvari u mom životu vjerojatno u pravom trenutku i život se jednostavno odigrao'',

