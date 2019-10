Splitska Grupa Best za potrebe snimanja novog glazbenog spota ulogu glavne glumice prepustila je našoj proslavljenoj sportašici Sandri Perković. Kako se Sandra snašla u glumačkim vodama, čime bi se bavila da nije odabrala sport te tko se najbolje brine o njezinim odličjima, otkriva naš Hrvoje Krolo.

"Anđeli" je naziv nove pjesme splitske Grupe Best. Ljubavna skladba, napominju Bestovci, osvaja na prvu, a osvojila je i našu proslavljenu olimpijku Sandru Perković, koja je pristala biti glavna uloga u glazbenom spotu.



"Sandra Perković naš je veliki veliki fan, odnosno i mi smo njezini fanovi. Upoznali smo se na jednom vjenčanju prije nekoliko godina i dogodila se ljubav za koju nikad niste čuli", kaže nam Ante Barić iz grupe Best.



Možda se nije dogodila prava ljubav, ali jest poslovna suradnja. Sandra je utjelovila ulogu fatalne djevojke koja je zaljubljena u frontmena Grupe Best. Uz njezin pretrpan raspored sve se lakše podnosi kada se zna da joj je upravo ovim snimanjem započeo godišnji odmor.



"Godišnji je počeo i počeo je u Splitu. Naravno, volim sve Hrvatske gradove, ali Split mi je nekako srcu najdraži. A onda krećemo lagano put Italije i onda malo hrane, red pića, red hrane, i brzo će to proći jer jer moramo početi pripreme za Tokio. Budući da je sezona ove godine počela kasno, onda je to meni sve skraćeno jer sam ostala dva tjedna u Zagrebu zbog terapija pa se sve izmiješalo, ali došla sam u Dalmaciju i dočekalo me lijepo vrijeme, kraj je sezone i svi su puni para i sad možemo uživati", priča nam Sandra Perković.



Kada je riječ o financijama, Sandra ističe da je u tome nitko ne može nadmašiti, na sve pazi i kontrola je uvijek u njezinim rukama, a možda je razlog i to što - da nije sportašica bila bi...



"Bila bih profesorica matematike. U osnovnoj školi voljela sam matematiku i onda sam upisala matematičku gimnaziju i završila sam je. Volim djecu, volim matematiku, i onda mi je to nekako bilo zajedno'', kaže nam Sandra.



No ispostavilo se da je osim za matematiku Sandra iznimno nadarena i za atletiku, a upravo majka, kojoj je bilo važnije Sandrino školovanje, sada je preuzela brigu o njezinim odličjima.



"Sva moja odličja su u mojoj rodnoj kući u Dubravi, iz koje sam krenula, tamo nekako to mama najljepše i najbolje čuva i najbolje prezentira tako da otkud sam krenula, tu se volim vratiti", priznala nam je.



Iako ne zna broj svim odličjima koje je dobila tijekom sportske karijere, u jedno je sigurna - njih se nikada ne bi odrekla.



"Pitali su me jednom bih li prodavala svoje svjetske medalje ako upadnem u financijsku krizu, ja sam rekla da se nadam da nećemo do toga doći. Nisam još jedna od onih sportaša koji su se doveli u bankrot", smatra Sandra Perković.



Sandra živi život punim plućima, upravo kao i Grupa Best, koja kaže da im je najdraže kada mogu razveseliti mladence na njihov posebni dan. Iako su eksperti za svadbe, poziva za pjevanje na rastavama ipak nije bilo.

''Nisu još, Hvala Bogu, ja znam da je najkraći brak koji smo svirali trajao 7 dana. Svirali smo na vjenčanju i nakon sedam dana bio je razvod. Mislim da to još nitko nije imao, a u ovih 11 godina znam za samo još jedan razvod, tako da nam je prosjek dobar. Mi stvarno volimo ono što radimo i uživamo u tome, radimo odličnu zabavu i samo širimo pozitivu i to je sve što radimo", pričaju nam Marino Jakobić i Ante Barić.



Svoju pozitivnu energiju nastavit će širiti i novim singlom, a kako se u ulozi glumice snašla Sandra Perković, doznat ćemo za 10-ak dana.

