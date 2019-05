Za Sandru Edisov odlazak, među ostalim, može značiti prekid karijere ili mogućnost da s njim napusti Hrvatsku.

Malo je reći da je posljednjom presicom Sandra Perković šokirala medije. Edis, s kojim surađuje već sedam godina, dobio je ponudu koja se, kako kaže Sandra, ne odbija.

"Mislim da bi ga se trebalo više cijeniti, a ne da ima plaću kakvu ima, jer znamo da mnogi sportaši u drugim sportovima imaju puno bolje uvjete i mislim da je vrijeme da se primijeni na sve vrhunske trenere. Situacija u hrvatskom sportu nije bajna, naši sportski rezultati sve su bolji, ali naši uvjeti za rad nisu ništa bolji, to se sve odvija puževim korakom, mislim da je krajnje vrijeme, sljedeće godine su Olimpijske igre", poručuje odmah na početku Sandra.

"Uopće ne želim razmišljati o tome, sad ima šest mjeseci da pokuša naći rješenje ili da se napokon institucije same oglase, jer ja više ne mogu, nemam ni volje ni želje ni snage boriti se protiv vjetra, na meni bi trebalo biti samo da bacam disk, a da se druge stvari rješavaju u hodu."

Iako se o prirodi njihova odnosa i danas zna vrlo malo, jer je Sandra po tom pitanju vrlo tajanstvena, priznala nam je kako joj je velika želja ostvariti se kao majka.

"Želite reći da sam ja već u nekim godinama, da treba sat početi otkucavati? Hahaha, šalim se, sve što sam napravila u životu, nekako je najljepše postati majka, ostvariti se u ulozi majke, tj. imati obitelj. Najviše bi htjela da mi dijete bude ono što je, da bude razigrano i da uživa u svakom trenutku svog života, da bude pošteno, da se trudi u školi, da mu škola bude glavni prioritet, bez obzira što će raditi kasnije. I najveća mi je vrlina da mi dijete bude iskreno, da ja znam u tom trenutku šta se događa."

Bi li voljela da krene njezinim stopama? "Pa normalno da bi voljela, onda bi bila jedna sportska obitelj, onda bi dijete radilo ono što mu je mama radila, samo mu je mama ostavila velike ciljeve, pa će mu biti teže."

A s lažima i tračevima se, kaže, više ne zamara. "Nije baš da se opterećujem time što ljudi pišu o meni, niti se baš neki tračevi o meni pišu, to je bilo aktualno prije dvije godine, sad vide da me to baš puno ne dira, pa su mene maknuli s tog popisa."

No ipak se, povjerila nam je Sandra, često susreće s predrasudama. "Najčešće mi kažu, pa ti si baš zgodna, nisi kao na televiziji, ljepša si uživo, to su najčešći komentari koje dobijem. Mnogi su mi rekli da izgledam dosta opasno i odbojno, da nisam otvorena za novo, onda kad me upoznaju, shvate da sam dosta društvena, da sam zabavljač, to mi dosta često ljudi govore.

I dok bi olimpijsko zlato u Tokiju ispunilo sva njezina životna očekivanja, najbolja svjetska diskašica ima i poneki neispunjeni san na privatnom planu.

"Da postanem možda majka, pa da napravim neku kuću na moru, to su neke želje, jednog dana leći na svoju terasu i gledati kako voda šušti i uživati."

