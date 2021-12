Sandra Perković izgleda bolje nego ikad. Za to su zaslužni, kaže, sreća i zadovoljstvo iznutra, ali i pokoji beauty tretman kod stručnjaka za ljepotu. Pokazala nam je kojim metodama pomlađivanja održava svoju ljepotu te rekla da je spremna za udaju jer ima partnera s kojim želi provesti ostatak života. Ljubavne, ali i beauty tajne, Sandra je otkrila Davoru Gariću.

Sandra Perković prosinac provodi u Zagrebu. Obožavamo njezine uspjehe sa sportskih terena, no danas je pokazala svoju drugu stranu.

"Volim se urediti jer dosta vremena provodim u trenirkama i u tenisicama i da budem iskrena i u blatu i kiši i vodi i znoju. Onda to neko vrijeme kad postajem dama, kad dođem kući, kad se otuširam, kad imam neko događanje ili odlazak s prijateljicama, volim se urediti jer volim lijepo izgledati, a onda kad još dobijem komplmente, nema bolje", priznala je.

Sandra je pokazala svoje omiljene beauty tretmane za mladoliku kožu pa glamurozni make-up ide dolje.

"Kao sportašica sam često bez make upa i bez frizure, naravno najvažnija stavka kad se ujutro probudim da mi je čista i oprana kosa, da sam svježe fino naspavana i onda volim taj svoj plain look. Naravno volim se ja i urediti, volim ja full make up, frizure i šminke, ali ujuro kad se probudim sam ja ja", otkrila je.

Kožu lica održava tretmanom pomlađivanja plazmom, metodom u kojoj se koristi vlastita krv. Sandra je zakoračila u tridesete, a stručnjaci kažu da s održavanjem ljepote treba početi na vrijeme.

Iako svi polažemo velike nade u 2022. godinu, Sandra ima poseban razlog zašto jedva čeka da ova 2021. što prije završi.

"Sad ću biti iskrena i reći ću da je taj Tokyo bio velika prekretnica u mom životu i nakon dva olimpijska zlata dogodio se taj, neću reći pad, ali nije ono što sam ja očekivala, za što sam se pripremala. Da budem iskrena, imala sam baš onako teško razdoblje, gdje sam sjela sa sobom. Zacrtala planove i rekla ''E, nećeš više!'' i tako sam krenula, vratio se sjaj u oči, vratio se sjaj u tijelo, na treningu i ja se nadam sjajnoj 2022. jer ova 2021. i 2020. su za mene, mogu blago reći, koma", priznala je Sandra.

Uskoro će proslaviti i 10 godina ljubavi sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem. Svi ih pitaju kad će vjenčanje.

"Još sam uvijek staromodna, želim da se mene zaprosi, da to bude poseban trenutak, ne mora biti na stadionima, ne mora biti ništa vezano za sport, nego nešto nas dvoje, tako da to njemu prepuštam. Jedino što sam mu rekla, jedini uvjet je bio ne u 2021. jer ovu godinu želim izbrisati iz svoje karijere, iz života. Od 1.1.2022. pa do 1.1.2072. radi što god hočeš, ali da je odabranik moga srca, je i da bih željela provest život s njim, željela bih. Mislim da onu energiju koju nas dvoje imamo i koliko smo zajedno, da sad taj prsten će doći, neće doći, ali doći će vjerojatno nekada, ali čemu žurba, tu smo i zajedno smo", zaključila je.

Ako je suditi prema ovom osmijehu i zacrtanim planovima, 2022. bit će njezina godina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Bio je u braku s nekoliko ljepotica, ali danas je sreću pronašao s 46 godina mlađim dečkom i ne odvaja se od njega! +22

Ema iz MasterChefa odlazi bogatija za novo iskustvo, ali i više od toga: "Ljubav se rodila, ona lijepa, nezaboravna" +8