Ekipa IN magazina pripremila je paprena pitanja za natjecatelje ''Plesa sa zvijezdama'', a pogledajte s kakvim se izazovima susreo Sandi Pego.

Ekipa IN magazina za natjecatelje showa ''Ples sa zvijezdama'' pripremila je paprena pitanja koja su izvlačili iz zdjele, a na redu je bio i Sandi Pego.

Prvo papreno pitanje koje je izvukao bilo je: ''Što bih poručio članu žirija Marku Cibociju?''

Kroz smijeh, Sandi je rekao: ''Hvala ti što si proveo s nama ovaj tjedan i što si nam bio mentor, pomoglo mi je i nadam se da ćemo se opet sresti u dvorani.''

Potom su on i naš Davor Garić prasnuli u smijeh, a Davor je rekao da sad iskreno kaže što misli.

''Bole me koljena, tabani me bole, sve me boli, nemoj dolazit. Umoran sam. Dosta'', nastavio je kroz smijeh.

Sljedeće pitanje bilo je zaista papreno, a bilo je koga bi od parova automatski izbacio iz showa da ima veće šanse za pobjedu, a Sandi je bez dvojbe rekao da ne bi izbacio nikoga.

''Ali stvarno ne bih izbacio nikoga jer su ove godine odlični plesači i neki koji su ispali su zaslužili finale. Drago mi je da je cijeli ovaj show tako ispunjen i iskreno ne bih nikog izbacio i stvarno su mi ovi ljudi dragi. Sve što se događa u prilozima to je 0% naspram onog koliko se družimo i koliko smo si dobri inače.''

Čini se da pitanja za Sandija i nisu bila toliko paprena, a hoće li mu paprena biti posljednja finalna epizoda ''Plesa sa zvijezdama'' vidjet ćete u nedjelju u 20.10 na Novoj TV.

