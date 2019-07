Prva ljubavna iskustva svi pamtimo, a Sandi Cenov odlučio je to - i opjevati. Koja ga je žena, kako kaže, učinila muškarcem, ali i zašto je za taj važan dan u njegovu životu zaslužan Massimo, otkrio je našoj Anji Beneti.

Sandi Cenov vjerne je obožavatelje počastio još jednom autobiografskom pjesmom zanimljivog naziva "Praznik za dvoje". Jedan od najvećih zavodnika na domaćoj sceni ovog puta kroz svoje note i verse odlučio je progovoriti o prvom ljubavnom iskustvu.

"Svi se mi toga sjećamo koliko god ljudi htjeli priznati ili ne kad si zamisliš kad sam ja to prvi put, onda dođe lagani osmijeh i onda sam si ja mislio kako je to jako dobro nazvati "Praznik za dvoje". "Praznik za dvoje je taj datum koji svi pamtimo i koji bi se mogao obilježavati kao neki rođendan, kao praznik jer smo tad postali zreli ljudi. Dan kad smo se rodili je bitan, ali dan kad smo postali zreli ljudi također je bitan", smatra Sandi.

Poznati glazbenik stoga predlaže da se svakom zaposleniku, uz već postojeće neradne dane, odobori još jedan slobodni dan u godini:

"Sad ne znam baš hoće li poslodavci dati da se spaja, ali bi bilo dobro čak da kažu, znaš ono kad se spaja i taman je petak radni – oprostite šefe, ja bi to proslavio. I jednom godišnje se svakome mora priznati praznik za dvoje.", savjetuje Sandi.

Od Sandijeva je prošlo više od tri desetljeća. No i danas se sjeća svih detalja.

"To je bilo taman prije mog 17. rođendana. Jedna cura iz Siska, ja sam, živio u Ivanić Gradu. Upoznali smo se u Sisku na koncertu Doriana Greya, pozdrav Massimu i hvala Massimu na tome'', prisjetio se.

S djevojkom koju je upoznao na koncertu nekadašnje grupe Massima Savića bio je, priznaje, tek u kratkoj ljubavnoj vezi. Stoga nije siguran je li ona ikad postala svjesna da je tad javnosti nepoznat 17-godišnji mladić u međuvremenu izrastao u popularnog pjevača...

"To je bila kratka veza. Sad kad gledam iz ove perspektive, oboje smo htjela da se to desi. Nismo u nekom kontaktu, pojma nemam šta je s njom i nemam pojma da li ona može povezati lik i djelo da sam ja taj, jer to je smiješno, ja sam i tad bio Sandi, ali nisam bio poznat. Ne znam da li ona povezuje da je to isti lik jer sam puno drugačije izgledao kad sam bio klinac, bilo je dosta kila viška, čupica duga..", prisjeća se pjevač.

Opjevati svoje prvo ljubavno iskustvo u zrelim godinama odlučio je sasvim slučajno. Za sve je kriv jedan njegov prijatelj :

"Frend je bio kod nas, nešto smo kartali, umirali od smijeha i na radiju neka pjesma, i ona kaže , ljudi moji, ovo nisam čuo jako dugo, evo vratila me u sekundi u to doba kad sam prvi put bio s curom, i to je ta pjesma, točno to smo slušali. I ja si mislim kakva dobra fora za pjesmu, pa idem ja napisati. I ja se sjećam muzike koju sam tada slušao.", otkrio nam je Sandi.

"U mom slučaju je to bio Paul Young''.

Uz Praznik za dvoje, Sandi će svojim obožavateljima ovog ljeta priuštiti i brojne praznike za uši. Prvi je na rasporedu 26. srpnja u Vrbovcu, samo dan kasnije u Zadru, te 2. kolovoza na Pagu.

