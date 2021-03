Dok onih pravih, pred publikom nema, pjevač Sandi Cenov često koncerte održava virtualno iz svojeg dnevnog boravka. Posljednji je tako bio posvećen preminulom glazbeniku Đorđu Balaševiću, a Sandi se osim na njegov odlazak osvrnuo i na stihove njegove pjesme koja već više od desetljeća krasi njegovo rame. S ekipom IN magazina pretresao je i događaje s Dore, koja je po mnogočemu, vjeruje, bila prijelomna.

Bez koncerata, proslava i promocija glazbenih uspjeha već gotovo godinu dana. Situacija je to na koju se pjevač Sandi Cenov nikako ne može naviknuti. Izbor za pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu zato je za njega nakratko stavio melem na ranu.



"Da se popnem na binu, već zaboravljenu binu u ovim okolnostima. Bilo je sjajno, moram priznati da sam se osjećao kao doma na toj bini i uživao sam u svakoj sekundi u Opatiji", priznao je Sandi.

I iako je s pjesmom "Kriv" završio na samom začelju, on nije nimalo razočaran. "Kriv" ne govori samo, kaže, o ljubavi prema ženi.



"Pa sam ja jedino kriv što i dalje jednako volim glazbu i jednako se volim popeti na pozornicu", kazao je pjevač.



Pobjedničku pjesmu "Tick Tock" ne smatra samo najboljom za Eurosong već i pjesmom koja je donijela dugoočekivanu promjenu na glazbenoj sceni.



"U Hrvatskoj općenito što god čovjek danas napravi javno, prevladavaju negativni komentari, od sto njih dva su pozitivna, a 98 negativnih. Ne znam zašto smo takvi, a s ovom pobjedničkom pjesmom mi se čini da smo pola-pola, što je već sjajan uspjeh za našu zemlju. To je izvrsna pjesma za Eurosong i mislim da će nas izvrsno predstaviti u svijetu", smatra Cenov.



Iako su uspjeh pjesme nakratko u drugi plan stavila negodovanja o glasanju i namještanjima pobjede, on smatra da si prozivke nijedan glazbenik jednostavno ne smije dopustiti.



"Ja smatram da svaki glazbenik koji drži do sebe i koji je nešto prošao u životu da mu plasman na takvom jednom natjecanju ne može naškoditi. Okej, ako pobijediš, može ti dignuti karijeru, ali sve ovo ostalo između prvog i zadnjeg mjesta, nevažno", kaže Sandi.



Jer važniji je odnos i brojnost publike, ali i sve ono što domaćoj glazbi ostavljaš u nasljeđe, kaže. A na glazbenoj sceni regije, samo nekoliko dana nakon izbora predstavnice, ostali smo bez glazbenika koji je glazbu bivše države itekako zadužio. Sandi je kao posljednji oproštaj Đorđu Balaševiću održao virtualni koncert izvodeći njegove pjesme.



"Jednostavno sam morao to napraviti, koliko god to bilo pametno, glupo, ne znam što, ali ja sam to izbacio iz sebe", rekao je pjevač.



"Jedna kultna osoba mog vremena, koja je onako jedna od dvije-tri najveće osobe što se tiče pameti, umjetnosti, što se tiče tog traga koji je ostavio na moju generaciju", dodao je.



Balaševića je osobno poznavao otkad je prije 19 godina bio pozvan kao izvođač iznenađenja na 18. rođendan njegove kćeri Jelene Bebe. Zauvijek će ih spajati i stih koji obojici mnogo znači, a Sandi ga je istetovirao na ramenu.



"Dosta davno, još u fazi kad smo se družili, znao je on da imam tu tetovažu. Rekao mi je da mu je to jedna od najdražih pjesama, a jako davno ju je napisao", ispričao je Cenov, koji na ramenu ima istetovirano "Ostaje mi to što se volimo".



I tim stihom i riječima pjesme, kaže, vodio se u mnogo situacija, pa i onoj u kojoj se čeka da se ponovno vrati glazba u svom punom sjaju.



"Nema planova, nema ništa, mi sad ono što se priča i u vojsci o skraćenju, tako i mi pričamo o koncertima. Mi bismo sutra svi, svima to strašno nedostaje, ali ja ne znam što da radimo osim da čekamo", zaključio je Cenov.



Dok čeka, Sandi će nesumnjivo stvarati neke nove ljubavne balade poput ove najnovije...

