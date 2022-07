Vrijeme u kojem romantični status definira ženu odavno je iza nas. Mnoge su uspješne žene sretne iako ''soliraju'', a to pokazuju i brojna istraživanja. Najčešće o tome otvoreno govore poznate dame. A posljednja je to napravila Nina Badrić na proslavi svojeg rođendana. I nije jedina! Zašto taj status ima svojih prednosti pogledajte u prilogu In magazina!

Spektakularnim slavljem, uz najbliže prijatelje i suradnike, nedavno je Nina Badrić proslavila 50. rođendan. A osim želja i planova, jedna od najvećih glazbenih diva domaće scene, osvrnula se i na romantičnu stranu svojeg života, odnosno singl status, koji se često nađe pod povećalom javnosti:

''Iskreno, prekrasan, miran, zadovoljna sam, mislim da nikad nisam bila zadovoljnija sama sa sobom nego sada'', priznala je.

I mnogo je takvih žena poput Nine, jer daleko je iza nas vrijeme kada su žene bile nesigurne u svoja postignuća ako uz to nisu udane. Uspješnost u poslu, kaže, poznati hrvatski stručnjak za ljubav, prva je karakteristika koja im daje slobodu da odaberu najbolje za sebe:

''Uspješne žene se ne žele pomiriti s onime što ne zaslužuju, ne žele pristati na nešto manje, i da, onda jesu nekad češće same'', kaže sociolog Bruno Šimleša.

To potvrđuju i posljednja istraživanja koja pokazuju kako je sve više uspješnih, lijepih, ali i nezaljubljenih žena koje su sretne! O tome otvoreno govore i brojne poznate dame i ne libe se priznati kako u tom statusu uživaju:

''I'm between relationships'' ili ''between marriages''. To je tako da, trenutno moje stanje. Kad budem imala nešto za pokazati, onda ćemo vam pokazati, kad ne budem ne! Ali isto mislim da je taj dio života važno damski voditi'', smatra Mila Elegović.

Doduše, upravo taj dodatak - poznate i uspješne - ipak malo otežava lakoću ostvarivanja romantičnog odnosa:

''Dakle poznate žene se nose sa svim izazovima kao i nepoznate žene. Treba izabrati kompatibilnog partnera, treba imati sreće da se razvijaju u istom smijeru, treba dublje upoznati sebe i partnera tijekom vremena, i još dobar dio javnosti ima sud o njima, svako ima mišljenje na temelju dva naslova u novinama. To je izazov ekstra, a nose se sa izazovima s kojima se i mi svi isto nosimo u vezama'', govori Šimleša.

I zato muškarac kojeg će izabrati treba imati određene karakteristike:

''Nekad se muškarci osjećaju manje vrijednim uz uspješnu ženu, ali ako oni nemaju nešto gdje su oni uspješni. Uspješne žene izazivaju više pažnje medija, i da, njoj je potreban siguran muškarac. Alfa muškarac koji isto ima emocionalnu inteligenciju a takvih je budimo realni malo'', smatra Šimleša.

Glazbena diva Neda Ukraden koja također već dugo ''solira'' , ima drugačiji pogled na žene koje su uspješne i same:

''Apsolutno! Da vam kažem, samoća je jedna vrlo vrlo dobra stvar što se mene tiče, mislim da bi se mnogi sa mnom složili ako kažem da ima velikih prednosti, između ostalog, nisam s nekim tko mi ne odgovara, tko mi nervira, tko mi erodira samopoštovanje!'', govori Neda.

A singl status među ostalim smatraju i prilikom za obnovu, kreativnost i osobni rast jer postoji još toliko prilika za stvaranje života kakav želite.

''Lagala bih ti kad bih ti rekla da su se meni svi snovi ostvarili, puno snova mi se nije ostvarilo, puno snova koje sam silno željela mi se nisu ispunili, ali onda u jednom trenutku zagrliš život, prihvatiš ga jer je tvoj, jer je ovo tvoja sudbina, tvoja priča, ne možeš se uspoređivati s nijednom drugom, kako meni mnogi zavide kad gledaju izvana, tako sam i ja mnogima zavidjela kad bih gledala izvana, međutim, prije par godina sam sama sebi rekla da je ovaj moj život najveći blagoslov koji mogu imati i presretna sam u njemu'', rekla je nedavno Nina Badrić.

I uistinu - najvažnije je ono što sami osjećamo i očekujemo! Šimleša bi sve to sažeo u nekoliko važnih redaka:

''Nakon što navršimo 7 godina, trebali bi prihvatiti da ne postoje prinčevi, niti smo mi princeze, i ne mora netko bit savršen da bi nam odgovarao, trebaju se samo naše prednosti poklapati. Dakle ne moramo tražiti savršene partnere nego savršene trenutke, u vezama koje su nesavršene'', govori Šimleša.

