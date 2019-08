Naša Ivana Nanut ekskluzivno je razgovarala s najmlađom kćeri ubijenog američkog senatora Roberta Bobbyja Kennedyja, brata predsjednika Johna. Rory Kennedy otkrila nam je kako joj je majka reagirala kad je uhićena sa svega 13 godina, ali i kojih su se pravila morali pridržavati još od malih nogu.

Slavna američka obitelj Kennedy jedna je od povijesno najutjecajnijih. Amerikanci su ih obožavali, no Kennedyjevi su bogatstvo i moć skupo platili.

Rory Kennedy najmlađa je kći američkog senatora Roberta Kennedyja. Njezin brat Michael preminuo joj je na rukama prije 22 godine, nakon skijaške ozljede. Drugi brat David preminuo je od predoziranja kokainom, a svoje je vjenčanje sa suprugom Markom Baileyjem odgodila je zbog smrti rođaka Johna F. Kennedyja Jr. koji je poginuo leteći u zrakoplovu, na putu za sam događaj.

Nedavno je uslijed predoziranja preminula i njezina nećakinja 22-godišnja Saorise Kennedy. No unatoč svim strašnim sudbinama, dinastija Kennedy, kako Rory kaže, oduvijek je bila složna i bliska.

Kako je sama Rory istaknula odmah na početku, vremena za sažalijevanje nije bilo, no ti nipošto ne znači da nuje bilo empatije ili potpore. "Toga je uvijek bilo, no fokus je bio na tome da cijenimo što imamo, a toga je bilo dosta", ističe.

Bobby Kennedy bio je otac jedanaetero djece, a Rory se rodila nekoliko mjeseci nakon atentata. Njegova udovica Ethel nikad se više nije udavala. S 13 godina Rory se priključila aktivistima te završila u zatvoru, no njezina je majka bila ponosna.

"Brat i ja smo gledali vijesti i jako nas je razbjesnilo ono što smo čuli o južnoafričkoj vladi i tome kako se odnose prema crncima. Iduće jutro rekli smo mami da želimo da nas uhite na prosvjedu, a ona nas je iznenadila reakcijom kad je rekla 'idemo u auto i odvest ću vas tamo'. Uhitili su nas, a muslim da moja majka nikada nije bila ponosnija na mene nego dok me gledala u policijskom automobilu s lisicama na rukama", kroz smijeh prepričava Rory.

Ipak, u kući su bila postavljena jasna pravila ponašanja. "Bilo je određenih pravila i poštovanja te je večera bila svaki dan u 19 sati, bez iznimke. Na večeru se dolazilo počešljano i čistih noktiju. Svaku nedjekju navečer morali smo recitirati pjesmu, svaku se večer čitala Biblija, svake nedjelje išlo u crkvu... Ipak, unutar toga, postojala je i visoka tolerancija na kaos. Imali smo 11 pasa, konje, koze, morskog lava...", kroz smijeh nastavlja Rory koja ističe i kako je u kući uvijek bilo puno ljudi - od prijatelja do svjetskih vođa.

Rory je jedna od najutjecajnijih američkih redateljica čiji se dokumentarni filmovi bave socijalnom tematikom poput ovisnosti, nuklerane radijacije, tretmana političkih zatvorenika, ali i situacije na meksičkoj granici. Na televizijskom festivalu u Monte Carlu predstavila je svoj posljednji uradak "Above and Beyond NASA's Journey to Tomorrow".

