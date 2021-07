Luka Modrić na romantičnom je putovanju Italijom strastveno poljubio suprugu Vanju i to pokazao cijelom svijetu. Goran Ivanišević na primanju u kuću slavnih dirljivim je govorom zahvalio supruzi Nives. Sandra Perković sa svojim je trenerom i ljubavi svojeg života Edisom otputovala na Olimpijske igre, nakon kojih će se, priznaje, čuti svadbena zvona. Nježni poljupci, godišnjice braka i prinove u obitelji. Koji su najromantičniji trenuci slavnih Hrvata ovog ljeta, zna Davor Garić.

Luka Modrić odmara se od nogometnih travnjaka, a društvo mu prave njegovi najdraži - supruga Vanja i djeca. Iako smo od Luke navikli na sportske fotografije, sve nas je iznenadio strastvenim poljupcem kojim je svojoj ljubavi čestitao rođendan.

Razloga za sreću ima još jedan nogometni reprezentativac. Josip Brekalo nedavno je postao otac malene Nike, a sada je svojoj boljoj polovici izrekao sudbonosno da.

''D&J, 17. 7. 2021.'' napisao je Josip i svojoj Dominiki ostavio srce.

Ovih se dana slavi i u domu Vedrana Ćorluke. ''Proletjela i treća godina od ovog nezaboravnog dana!'' napisala je Franka za godišnjicu vjenčanja svojem Vedranu.

Opijena je ljubavlju i spisateljica Josipa Pavičić Berardini.

''Jer ljubav je upravo bit i svrha života. Ona pogađa sve, uključujući i one koji ljubav izbjegavaju. Ljubav dolazi nenadano, ali isto tako i odlazi. Ovisi o dvije strane, o duetu koji je zagrljen zaplesao'', napisala je Josipa uz fotografiju sa svojim partnerom, liječnikom Markom Kisićem.

Romantičan je bio i Goran Ivanišević kad je na primanju u Međunarodnu tenisku kuću slavnih zahvalio i svojoj supruzi Nives.

''Moja prekrasna supruga... Kad sam postajao dobar, ona je bila djevojčica. Nije imala pojma o meni i tenisu, a sad, nakon više od 20 godina, stoji tu iznimno ponosna i lijepa. Hvala ti na podršci i ljubavi", izjavio je Goran.

"To da mi je netko rekao, rekla bih mu: 'Aha, da!' Prvo, stariji je od mene, drugo, on živi neki sasvim drugi život, ali jednostavno smo se upoznali i to je bilo to", izjavila Nives.

Ivan Rakitić dobro je poznat po svojim romantičnim izljevima ljubavi kojima obasipa svoju Raquel: ''Volim te, živote moj. Nije važno ni kada ni gdje, uvijek s tobom!''

A da svojeg dečka Ivana ne pušta iz zagrljaja, pokazala je Albina.

"Neću skrivati, sretno sam zaljubljena. Detalje ne moram otkrivati, ali to je, ja bih rekla, simpatija iz djetinjstva. Kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se ni u kojem segmentu", izjavila je.

Romantike, ljubavi, sreće i razloga za slavlje u domu Stipe Pletikose je napretek. Stipe i njegova Angela dobili su šesto dijete i proslavili 18. godišnjicu braka.

U Tokio je otputovala Sandra Perković, a s njom i njezin trener i ljubav njezina života. Nema sumnje, Sandra će dati sve od sebe da osvoji olimpijsko zlato, no ne brine se jer i u pobjedi i porazu ima najbolju moguću potporu - svojeg Edisa.

"On mi je najbolji prijatelj, životni partner, trener, sve u jednom", izjavila je Sandra.

Neka im to bude romantično putovanje obojeno zlatom! A onda nakon Tokija, nema sumnje, čut će se i svadbena zvona.

