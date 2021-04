Iako nas je predstavljao na Eurosongu prije dvije godine, Roko Blažević je posljednji koji je iskusio blještavilo izbora za pjesmu Eurovizije. Nakon povratka u Hrvatsku, započela je glazbena karijera kakvu je sanjao, no onda se dogodila pandemija i sve se zaustavilo.

Nakon nastupa na Eurovizijskoj pozornici mladom pjevaču Roku Blaževiću svi su predviđali uspješnu karijeru i izvan granica Lijepe Naše. No kad su se svi planovi trebali počeli realizirati, pandemija je učinila svoje, a Roko je glazbu - barem što se tiče koncerata, stavio u fazu mirovanja.



"Uz sve ovo što se događa fakultet je jako dobra odluka. Kako uvijek ciljam visoko, prvo su se pojavile ideje o Londonu, pa je na kraju prešlo preko Bare, pa je sad odluka između Amerike i Kanade. Na dosta fakulteta sam već upao, neki su ponudili dobre stipendije, neki malo manje, ali svakako nastavljam u glazbenom smjeru. To je u biti pjevanje, ali u nekom pop modernom điru", priča.



Dok ga sad muče slatke brige koji fakultet odabrati, jedno je sigurno, ova odluka ne znači da odlazi zauvijek iz Hrvatske.



"Za našu sam zemlju vezan duboko i emocionalno i bez obzira na to što planiram studirati vani s obzirom na situaciju s koronom, bit će prilike da se sve to održava i online. Bez obzira na sve planiram nastaviti djelovati u Hrvatskoj", kaže.



Vrijeme kada se o nastupima može samo sanjati Roko je iskoristio za stvaranje nove glazbe i to nešto na što je najponosniji.

"Dosta radim na svojoj autorskoj muzici, što u biti malo tko zna. Počeo sam pisati za sebe, onda sam shvatio da je to kvalitetno, tako da radim na tome u posljednje vrijeme i moglo bi iz toga uskoro nešto proizaći'', smatra.



Ono malo slobodnog vremena izvan razmišljanja o glazbi i fakultetu iskoristi za brigu o svojem tijelu. Naime, ističe kako je opasno krenuo u svijet treninga, a sve zahvaljujući kolegi iz grupe Cambi.



"Jednostavno da se malo pokrenem nakon godine mirovanja. Krenuo sam da budem fit, ali Sandro je rekao da kako ja u sve ulazim štreberski, treba me se bojati ako i u ovo uđem štreberski, sad ćemo vidjeti'', smije se.



U vremenu kad se posvetio samo sebi, napominje kako vremena za ljubav baš i nema.



"Sam, ali sretno sam. Mislim da uz sve ovo šta mi se događa u životu i ti upisi koliko god to samo zvučalo kao upisi za faks, to je kad se radi o upisima izvan Hrvatske proces koji traje već pola godine, 30 eseja... Jednostavno mi odgovara da sam sam i mislim da je bolje i za mene i za osobu koja će jednom doći da sam trenutačno sam'', zaključio je.



Iako su prošle već dvije godine otkako nas je Roko predstavljao na izboru za pjesmu Eurovizije, on je zasad ostao posljednji koji je to napravio, s obzirom na to da zbog pandemije prošlogodišnji Eurosong nije održan. Za Albinu koja će ove godine braniti boje Hrvatske ima samo riječi hvale, ali i pokoji savjet.



"Svakako joj želim poručiti da uživa koliko god uspije, da ostane svoja i naravno da razvali tamo", poručio je Albini.

