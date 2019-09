Osim po prepoznatljivom glasu i bogatoj karijeri, njegovi ga Bišćani znaju i po uzgoju lješnjaka. Pjevač legendarne grupe Bijelo Dugme Alen Islamović proveo nas je svojim plantažama, ali i pustio da prvi zavirimo u spomen-sobu u kojoj čuva sve zlatne ploče svoje karijere.

Unatrag nekoliko godina Alen Islamović postao je pravi stručnjak za uzgoj lješnjaka. Svoje je znanje skupljao od brojnih agronoma i drugih uzgajivača, a mudrost oko lješnjaka nesebično dijeli i s prijateljima.

''Kad sam krenuo to, pričam Goranu Bregoviću da formiram plantažu lješnjaka, kaže: 'Imam i ja nešto kod sebe u Beogradu oko kuće, al posađeni su prije 3, 4 godine i ne rađaju.' I ja odem kod njega da to vidim, a on ima 3 cure, nije bilo oprašivača. Uzeo sam jedan engleski i ovaj rimski i odnio sam mu gore, posadili smo to sve, nađubrili i iduće godine zove one mene: 'Stari, rodili lješnjaci.', reko': 'Dobro, i?, al' kaže: 'Stigle su i vjeverice. Ja uživam gledati vjeverice'", priča nam Alen.

Zemlja im je, kaže, pokazala put što će najbolje uspijevati, stoga većinu njegovih plantaža čini istarski lješnjak, koji je izuzetno cijenjen u industriji čokolade.

''Imamo 3 plantaže ukupno površine oko 25 tisuća kvadratnih metara. Posađeno je oko 1800 stabala lješnjaka i već sad imamo u ovom pogonu zadnjih godinu dana proizvodimo i svoje mlade lješnjake. Nabavit ću i pčele da ih oprašuju, tako da ću kroz jedno 2 godine imat svoje pčele koje će oprašivati farme i imat ću čisti med od lješnjaka'', kaže nam.

Održavanje mu ne oduzima previše vremena, ali Alen se trudi da njegova stabla dobiju samo ono najbolje. Upravo je zato i napravio bazen u koji crpi vodu iz Une i pušta je da stoji nekoliko dana, a razlog tomu je vrlo zanimljiv.

Obilazak i obrađivanje plantaža dolazi mu kao odmor i upravo ovdje puni baterije za brojne nastupe i koncerte. Iako iza sebe ima bogatu karijeru, mirovina još nije na vidiku.

''Tu su sve moje zlatne ploče iz moje karijere, iz vremena Divljih jagoda, Bijelog dugmeta, iz moje solističke karijere. Tu je moja prva gitara koju sam sa svojim prijateljem u Sarajevu pravio. U vrijeme tamo '82. '83. godine je bilo jako teško doć do tih lijevih bas gitara, pa sam onda odlučio da je napravim'', kaže nam.

U Bihaću, gradu u kojem je odrastao, odradio je svoju prvu svirku, i to u razredu tehničke škole

I sjećam se, dežurni profesor je rekao: "Djeco, dosta je 8 je sati, idete kući, nema više svirke" tako da su te svirke trajale od 7 do 8 i morali smo ići doma.

''Ta neka gitara je zalutala kod mene u kuću i onda sam naučio prve te neke akorde i kad se desila ta prva ekskurzija mojih vršnjaka, ja sam naučio 3-4 pjesmice i počeo svirati. Kad sam ja to počeo svirati, sve su curice bile oko mene, a reko' to je to. Ali supruga nije došla preko glazbe. Ja sam nju upoznao, ona je imala 16 godina, ovdje u Bihaću. Ja sam došao tad iz vojske i ona je svoju frendicu pitala: 'Vidi ovog zgodnog frajera, koji je ovo novi frajer došao u Bihać?' Tako smo se upoznali i, evo, sve do dandanas smo zajedno'', prisjeća se Alen.

Ljubav prema glazbi prenio je na starijeg unuka Dina. On, naime, na bubnjevima, koje je dobio od djeda, svira "Đurđevdan", a katkad i zapjeva ''Napile se ulice''. Priznaje Alen, Din smije i može sve.

Ovaj svestrani rock-djed za budućnost ima velike planove, ali i jedno iznenađenje za sve obožavatelje Bijelog dugmeta.

''Evo, ja bih već i najavio, iduće će godine Bijelo dugme doći u Hrvatsku, svirat ćemo sigurno nekoliko koncerata, ali ćemo postaviti Bijelo dugme na neki sasvim novi, drukčiji način'', otkrio nam je.

