Iza njega je dvadeset godina na modnoj sceni, no Robert Sever još uvijek ima želje i inspiracije za nove kolekcije. I ovaj put donosi modnu priču u čijem su središtu žene. Kako one koje ga okružuju, tako i one koje zajedno s njim slave žensku moć. Zašto je svoje proljetne kreacije odlučio predstaviti u tri odvojene, a opet povezane priče, te je li mu zahtjevnija uloga dizajnera ili fotografa u kojoj se sve češće nalazi, ispričao je Jeleni Prpoš za IN Magazin.

Uz to što je kreirao proljetnu kolekciju, Robert Sever se i ovog puta uhvatio fotoaparata kako bi snimio modnu kampanju. Za njega to, kaže, nije ništa novo, već je fotografija svojevrsna ekstenzija dizajniranja te njegova velika strast.

"Nekako mislim da najbolje znam sam uhvatiti što ta odjeća je. I kroz dizajn te odjeće znam koji materijal bolje izgleda u pokretu ili statično", zaključio je Robert.

Obzirom na to da voli i kuhati, jednom bi se mogao okušati i u toj vrsti fotografije. No prije toga, ima još mnogo inspiracije za modno stvaranje. Tako je ovu proljetnu kolekciju protegnuo na čak tri etape, a muze su mu ponovno bile snažne žene.

"Ta prva koju smo izbacili je bila Diana Francis, malo tamnija, primjerenija za početak godine. Sada smo ušli u pastele i traper i treća ćemo napraviti još svjetliju", otkrio je.

Ova višeslojna modna priča rezultat je toga što je proljeće i najduža sezona u modnom svijetu, ali i prilično mudar potez u vremenu kada se kolekcije predstavljaju na društvenim mrežama. Severova proljetna kolekcija tako je postala još zaigranija zbog velikog broja različitih materijala i razdoblja koje slavi.

"Bitno je da ta odjeća emanira ženstvenost, da je elegantna, svevremenska, da nije podložna trendovima", izjavio je Robert.

Za ovog dizajnera najveće ikone stila su Francuskinje.

"Mislim da one najbolje nose sve što imaju. Ako imaju kovrčavu kosu, one će ju naglasiti, ako imaju krive zube, one će se smijati kao da su savršeni. Ono što možemo naučiti od njih je da stil izlazi iz osobnosti. Uvijek je ikona stila ona koja nosi stvari onako kako ona to želi", smatra Robert.

Francuska takozvana nonšalantnost ogleda se ove sezone i u kosi, ali i šminki.

"Vraćamo se u sedamdesete. Naglasak je na stepenastoj kosi, što duže, to bolje. Razdjeljci sa strane, kao Duško Lokin, bila kratka, poluduga ili duga", otkrio je.

Manje je više, već je svojevrstan klasik i u svijetu mode. Kada kreira, Severu je vrlo važno da je odjeća s njegovom potpisom funkcionalna, nosiva i da ju je lako kombinirati. Često se dogodi da u procesu njezina nastanka reducira broj volana ili smanji količinu materijala. U vrijeme pandemije ovom je kreativcu želja bila napraviti vizuale koji će ženama biti privlačni, ali i u kojima će se osjećati dobro. A tako je i svih 20 godina koliko je ovaj dizajner na modnoj sceni. Vjeran svojoj modnoj filozofiji i radom slavi žene.

"Ja osobno vjerujem da nakon drame uvijek dođe renesansa, tako da se nadam i baroku u budućnosti u čovječanstvu", zaključio je Robert za kraj.

