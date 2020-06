Renata Lovrinčević Buljan, fitness trenerica i bivša misica, ove godine slavi 20. obljetnicu od kad je ponijela titulu Miss Universe Hrvatske. Ova svestrana majka dvoje djece ovih je dana na Čiovu otvorila sezonu kupanja te se za nas prisjetila dana kad je bila Miss.

Na skrivenoj čiovskoj plaži uspjeli smo pronaći ovu bivšu misicu kako uživa u miru i tišini. Kaže njezin idealan dan - je dan proveden na plaži.



"Uvijek sam voljela samo komad neba, komad stine i mora bez puno ljudi. Iako jesam vlajna, ali imam baš veliku ljubav prema moru. Bila sam baywatch i zamislite imati posao za jednu osobu koja ovoliko voli more to je bio san snova i on se eto ostvario. A prije toga je bila voćarna i gajbi, tako nakon voćarne i gajbi posao na moru možete mislit šta je meni bio", priča Renata Lovrinčević - Buljan, danas fitness trenerica.



Upravo posao u spasilačkoj službi na plaži Renatu je doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske, iako tada bez ikakvih očekivanja, prije 20 godina krunu pobjednice je upravo ona odnijela.



"Kao da je bilo jučer i dan danas smo u dobrim odnosima, jedna velika obitelj i tako mi je drago da sam dio toga, te predivne priče. Jer ovo što sam ja proživjela je puno lijepih momenata i lijepih prilika", prisjeća se.



Ova 44godišnja majka dvoje djece kaže kako briga o vlastitom tijelu svima treba biti na prvom mjestu. Iako su se mnogi u karanteni ponadali da će ljeto biti otkazano te se prepustili čarima frižidera. Renata poručuje da ne paničare jer još nije kasno. Dovoljno je pola sata vježbe dnevno.

"Nakon svog tog pripremnog perioda koji je i meni bio sad isto kratak, gdje sam upalila u petu brzinu, i mislim da nije kasno, može se. Ko god nije neka krene - nemoj reći da je gotovo, jer nikad nije. Tijelo zaista i u tjedan dana se može dosta promijeniti a to je dobra vijest'', poručuje.



A dobra vijest je i ta da nakon vježbanja se osjećamo zadovoljnije ali i poletnije. Nakon što se tijelo dovede do željenog izgleda, Renata otkriva malu tajnu, kako na plaži izbjeći neugodan celulit ili pak strie.



"Uvijek sam miješala maslinovo ulje, gospinu travu tzv kantarion, pa bi se mi mazali. Nije bilo zaštitnog faktora u to vrijeme ali poslije smo skužili da treba biti i zaštitnog faktora. Volim te domaće pripravke i za kosu i za kožu. Ja strije nemam, celulit dobijem malo zimi ostavim ga taman za zdravlje liti haha "



Ljubav prema sportu prenijela je i na sinove, pogotovo na starijeg Bornu koji ni za vrijeme karantene nije odustao od baluna.



"On je sa Hajdukom imao online treninge i to je nekad bilo i po dva puta dnevno. Čak bi nam kucali na vrata susjedi i rekli ma znate mi smo ručali malo bi odmorili. Mislim sorry, imamo sportaša u kući online trening u tijeku. To bi bio zemljotres, ipak je on golman i sad da dijete od skoro 88 kg skoči to je mini potres, ali naravno da su ljudi imali razumijevanja i bilo je jako neobično", priča Renata.



A upravo zbog toga je neizmjerno sretna što je, iako pred nama neka "nova" normala, isto bolja od zatvorenosti u 4 zida.