Glumac i glazbenik Rade Šerbedžija izdao je novi album ''Ne okreći se, sine''. U razgovoru s Ivanom Nanut za IN magazin prisjetio se posljednjeg koncerta sa svojim idolom Arsenom Dedićem te otkrio komu je posvetio još davnih dana naslovnu pjesmu s albuma i koji mu grad trenutačno najviše nedostaje.

Naš proslavljeni glumac i glazbenik Rade Šerbedžija već neko vrijeme živi u malom istarskom gradiću Barbarigi. Zahvaljujući supruzi otvorio je i profil na društvenim mrežama kako bi u ovim teškim vremenima ljudima recitirao poeziju i pričao priče.

''Pješačim, čitam knjige, pravim svoje videe, idem na more s prijateljem ribarom'', kaže Rade, koji je nedavno objavio album naziva ''Ne okreći se, sine''. Naslovnu je pjesmu napisao svojem sinu Danilu, još davne '86. godine.



''Osjećao sam da je potrebna poruka mlađoj generaciji da budu bolji od nas, da se ne okreću iza sebe... I danas je neka moja poruka mladoj generaciji, mladim ljudima, da gledaju naprijed ispred sebe jedan normalan život'', zaključio je.



Novi studijski album snimio je sa sjajnim vrhunskim glazbenicima poput Darka Rundeka, Damira Urbana, Gabi Novak, Huseina Hasanefendića Husa.



''Ja uvijek imam tu sreću da surađujem s velikim imenima, i što se tiče filma i glazbe. U našem poslu nije dosta biti talentiran i pametan, treba imati sreće u pravom trenu da ti se otvori neka karta'', smatra.



No nije samo imao sreću u poslu. I privatno je bio okružen i družio se s velikim ljudima. Jednu od pjesama na novom albumu napisao je i posvetio prerano preminulom redatelju Tomažu Panduru. Tu je svakako i Arsen Dedić, kako kaže njegov idol, od kojeg je dosta toga naučio i kojeg je obožavao. S osmijehom na licu prisjetio se njihova posljednjeg koncerta, kada ga je Rade zamolio da mu on bude jedan od gostiju.



''Kad sam Arsena pitao hoće li mi biti gost u Lisinskom, odmah je rekao da hoće'', prisjeća se Rade.



Arsen je ipak otpjevao 16 pjesama, a Rade čak nije ni uspio završiti koncert kako je zamislio, puštajući videouratke na velikom platnu.



Poput svih nas, Rade se nada kako ćemo uskoro završiti poglavlje s pandemijom i nastaviti živjeti koliko-toliko normalnim životom. Na čekanju su tri filmska projekta – jedan hrvatski i dva američka.

''Nedostaje mi Los Angeles. Ne putovanja, čak ni London u kojem sam živio gotovo 10 godina, ali Kalifornija mi fali jer mi je ta kombinacija bila božanstvena. Preko zime u Kaliforniji gdje je vječno proljeće, a onda na ljeto paf u Hrvatsku, to mi fali'', rekao je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.