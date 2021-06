S naglim porastom celzijusa, mnogima je, vjerujemo, porasla i želja za putovanjem na bliže ili dalje pješčane plaže u hlad palmi i borova. Dok su posljednjih godinu dana, kao i svi ostali, putovanja stavili na pauzu, naše zvijezde sada su već u ozbiljnim planovima da se otisnu na put.

Zov dalekih putovanja već godinu dana u svima pomalo tinja, no ulazak u avion i prelazak granice mnogima i dalje predstavljaju izazov. Uživanje u istraživanjima novih kutaka svijeta sada dobiva potpuno drugačiji značaj, a naše zvijezde jedva čekaju probuditi pustolovni duh, pa makar se zaputile i do najbliže plaže.



''Svake godine moje cure i ja napravimo jedno putovanje gdje nismo nikad bile tako da ne znam što ćemo smisliti do kraja ove godine, ali pričekat ću još malo, nisam baš ona idem prva u avion i letit ću kak god. Voljela bih otić, ali ne mogu baš samo tako jer mi predstave tjedan prepolove'', kaže Ana Begić Tahiri.



''Idemo sad prvo za dva tjedna u Švedsku jer nismo bili godinu i pol dana, moj muž jako pati jer ne vidjeti obitelj tako dugo je cijena koju smo svi plaćali ovih godinu dana. Sinu jako fale isto, doticaj s kulturom, jezikom tako da će oni bit gore sigurno mjesec i pol dana'', priča Ana Maras Harmander.



S obzirom na podatak prema kojem više od 60% ljudi nije putovalo tijekom prošle godine, ne čudi kako bi na sam spomen vrućeg pijeska tropskih plaža ili divljine prašume neki u tren oka spakirali kovčege.



''Ja volim putovati i volim putovati sama, ali sam isto odlučila da je bolje u društvu tako da ako bi mi se netko pridružio u J. Americi ove godine samo me kontaktirajte.'', kaže Ana.



''Ako uspijem odraditi ovih 25 evenata na 17 otoka mislim da ću doći kod staraca na Korčulu, staviti prst u usta i nekih dva tjedna samo odmarati. Nakon toga Turska čisto jer sam obećao curi da ću je voditi na neku pješčanu plažu i onda dvije moje velike neostvarene želje a to je Moldavija, kao zadnja država u Europi u kojoj nisam bio i J. Amerika kao zadnji kontinent na kojem nisam bio'', otkriva Domagoj Jakopović Ribafish.



Naša glumica Sementa Rajhard, trenutačno sa suprugom uživa u otkrivanju svijeta malenoj Steli, pa su u planu prva uzbudljiva putovanja.



''Mi jako volimo putovati, putovali smo prije tako da otići ćemo na neke bliže destinacije za sada ali definitivno je učimo na to.

Prvenstveno želim proći s njom sve u Hrvatskoj, bili smo nedavno na Plitvicama, želimo joj pokazati te Hrvatske ljepote jer ih zaista imamo a onda naravno idemo van, možda malo Italija pa sve dalje i dalje. Kako smo bili na Kanarima i Maldivima, vidjet ćemo s njom gdje bi mogli na tu neku dalju destinaciju ali to vjerojatno dogodine'', priča Sementa.



Dok se još uvijek snalazimo u nekom novom normalnom, vjerujemo kako će čak i uživanje u ljepotama lijepe naše, ovog ljeta biti dovoljno za punjenje baterija.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.