Tradicionalnim vatrometom, ali i govorom predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović otvoreno je 66. izdanje Pulskog filmskog festivala. Otvorio ga je najiščekivaniji domaći film "General", pa su zato crvenim tepihom prošetala velika glumačka imena poput Gorana Višnjića, Gorana Navojca, Nataše Janjić i mnogih drugih.

Velika euforija vladala je ispred pulske Arene, publika je s nestrpljenjem dočekala film General koji je otvorio 66. Izdanje Pula film festivala. A ni filmska ekipa nije krila uzbuđenje.

''Bilo je stvarno predivno gledati film na ovoj pozornici i s ovom publikom. Ne znam što bih rekao, još sam malo pod dojmom'', pričao nam je Goran Višnjić, a Nataša Janjić priznala nam je da je malo čak i tremu imala.



Tarik Filipović je istaknuo kako je ovo veliki projekt do kojeg mu je stvarno stalo.



''Volio bih da film uspije i da bude sve ono što je Antun Vrdoljak zamislio'', rekao nam je Tarik.



Najveće domaće kino pod zvijezdama bilo je ispunjeno do posljednjeg mjesta. Ne bez razloga, film je to o kojem se mnogo govorilo. Ideja se rodila još davnih dana, no s realizacijom priče o životu generala Ante Gotovine krenulo se prije dvije godine.



''To je bila ideja, da se pomogne Anti Gotovini, jednom izvanrednom čovjeku, jednom Božjem daru. Beskrajno je inteligentan i ne samo inteligentan, nego i vrlo obrazovan čovjek. Boljelo me je kako smo se prema njemu ponijeli i onda sam u toj želji nekakvoj, ispravljanja krive drine počeo taj film, ali nisam znao da će toliko dugo trajati. Kad je izišao iz Haaga, onda smo tek počeli snimati'', govori Antun Vrdoljak i dodaje da mu je što se tiče filma najgore bilo što se morao popeti na Dinaru dva puta cestom, onim puteljkom koji je on napravio za vrijeme rata.

Goran Višnjić prema Vrdoljaku ima veliko poštovanje.

''Pokušao sam napraviti to najbolje što mogu i nekako dočarati sve to s ovim svojim dijelom posla kojim sam mogao napraviti i nadam se da sam uspio'', rekao nam je.

Pripreme za ulogu bile su opsežne s mnogo dokumentarnog materijala. Hrvatski glumac s holivudskom adresom ima mnogo razloga za zadovoljstvo jer je sada prvi put na velikom platnu vidio i svojeg sina Viga, koji u filmu ima ulogu malog Ante.



''Bilo je fora, moram priznati, vidjeti Vigača kako glumi. Ima nas puno u familiji ovako malo luđih koji idu na tu glumačku stranu, on je prvi završio na tom filmu pa ćemo vidjeti kud će otići s tim'', rekao je.

General Gotovina film još nije pogledao, no i to će se uskoro promijeniti.



''Nije još, to ćemo mi sad u zimi negdje, uz kamin ćemo malo gledati nas dvojica film da vidimo šta je to. On nije kočoperan čovjek, njega to ne privlači'', rekao nam je Vrdoljak.



Za glumce je iskustvo rada na ovom filmu bilo neprocjenjivo.



''Pa, jako uzbudljivo, mogu reći da je meni to najuzbudljivije snimanje na kojem sam bio, od najuzbudljivih mislim od vožnje helikopterom, vožnje u tenku, bombardiranje. S te strane, to je bilo jako, jako uzbudljivo i drukčije od svega što sam dosada radio, ali ekipa je bila stvarno vrhunska, svi kolege, na čelu sa gospodinom Vrdoljakom'', hvali sve Borko Perić.



Snimalo se na mnogim lokacijama u Hrvatskoj, ali i u raznoraznim vremenskim uvjetima. Neki su pomoć imali upravo od ljudi koje su utjelovili. Glumica Nataša Janjić polako se vraća poslovnim obvezama nakon što je u veljači postala majka malenog dječaka. Najesen ćemo je moći gledati u ulozi barunice Castelli na daskama matičnog kazališta Gavella.



''Riješila sam logistiku, ali probe, srećom, ne traju dugo i nadam se da ću sve to uskladiti i dobro će mi doći malo odmak iz kuće i malo fokus na nešto drugo da bih bila bolja majka. Dadilja će preuzeti, ali suprug jako velik dio preuzima i jako puno pomaže, mada mrzim tu riječ pomaže jer podjela je, ravnopravno smo u tome'', tvrdi glumica.

"General" je prvi od osam filmova nacionalne produkcije koji se prikazao u Areni. Program ide dalje, a tko će dobiti Zlatnu Arenu, znat će se već u subotu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.