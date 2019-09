Vodimo vas na snimanje novog videospota ''Opće opasnosti'', u kojem glavne uloge igraju protagonisti serije ''Larin Izbor'' Mladen Vulić i Ornela Vištica. Ponovno su ljubavni par ispred kamera, a za nas su se prisjetili snimanja serije. Zbog njihove su turbulentne veze nastradali čak i dijelovi scenografije na setu, a možda niste ni znali da je upravo Mladen bio prvi pjevač Opće opasnosti.

Iako još ne smijemo otkrivati detalje, donosimo mali uvid u novu glazbenu priču Opće opasnosti. U tijeku je snimanje videospota za novi singl.



''Pjesma se zove 'Sad mi reci', balada je u pitanju. Ljubav, naravno, mi ne znamo ni o čem, ništa nas drugo i ne zanima jer bez ljubavi nema ni nas'', govori Pero Galić.



Opća opasnost postoji već 27 godina. Iako itekako dobro praše žestoke rock-stvari, balade su njihov zaštitni znak.



''Balada nekako lakše dolazi do ljepše strane publike, koja onda za sobom dovede onu drugu, manje ljepšu stranu publike. Govorim o ženama i muškarcima. Onda to izgleda kao jedan veliki balon pun ljubavi koji će se u jednom trenutku otvoriti i svima će biti dobro", zaključio je glazbenik.



Ljubavnu priču u novom će videospotu dočarati glumci Mladen Vulić i Ornela Vištica. Njihovu smo ljubav već imali priliku gledati na TV ekranima u dramskoj seriji Nove TV Larin izbor.



''Onda si imao neke ogromne čizme, ja sam se jako prepala kad sam te vidjela, tad se uopće nismo poznavali, sad ga se puno manje bojim i sad nema te čizme! Ali za spot je donio neke čizme jer je opet ta emocija straha potrebna'', priča Ornela.



Baš kao i u ovom videospotu, i u Larinu izboru njihova je ljubav u najmanju ruku turbulentna, pa u zanosu katkad malo pretjeraju.

''Set smo bili srušili. Ja sam nju trebao uhvatiti i onda kako smo bili trčali niz te stepenice, taj se set bio srušio, sve je palo. Pale su te kulise. Uvijek su bile te energije... nikad nismo bili da smo se razvlačili u kadru! Vulkan! Uvijek je frcalo! Da'', prisjećaju se Mladen i Ornela.



Mnogi i ne znaju da je upravo Mladen bio prvi pjevač Opće opasnosti. Bend su osnovali za vrijeme rata, pa je i naziv nastao nekako logično.



''Rat je u Županji, stalno je bilo 'opća opasnost Županja', nije se skidalo s ekrana. Sjedimo kod prvog basista Ivana Nola, kod njega smo išli, mame i tate nije bilo. Pojeli smo jedno dvije vreće krumpira, stalno smo jeli pomfrit i pili pivo. I kao, kako ćemo se zvati, ajmo neki bend, ajde napravit ćemo bend. I mi ono kako ćemo se zvati?! Pa ajmo se zvat Opća opasnost, imat ćemo besplatnu reklamu stalno na televiziji, što je malo morbidno'', prisjeća se.



Ipak, na sreću domaćeg glumišta, Mladen je kao pjevač zakazao već na prvom koncertu.



''Neškolovan si, trošiš se, pivo hladno, vamo-tamo i dolazi meni Žiža u posjet dan prije koncerta u Cerni, ja mislim da smo na gitarijadi imali, ja ne mogu ovako!'', priča nam glumac.



Opća opasnost predvođena Perom Galićem od tada suvereno vlada rock-scenom, a za sredinu studenog najavljuju velik rock-spektakl u zagrebačkom Domu sportova.



''Mogu obećati svaki put srce na toj pozornici, ekipa od 6 ljudi koji razmišljaju na isti način, energično, glasno. Ljudi dobro govore o tome, očekuju željno koncert, karte se dobro prodaju. Izgledno je da bi to mogao biti onaj koncert koji smo si zamislili nekad kao klinci'', nada se Pero Galić.



Mislili su i na mlade glazbenike koji nemaju priliku doprijeti do šire publike. Organizirali su natječaj, a pobjednik će nastupiti s njima na velikoj pozornici i dobiti priliku o kakvoj su oni na početku karijere samo sanjali.



''Mladi bendovi... mladim, starim, neafirmiranim bendovima koji nisu dosad imali priliku snimiti svoju pjesmu, napraviti spot, imati ugovor s diskografskom kućom, realizirati nekakve svoje snove jer nije to nimalo lako kao što izgleda... 'e, vi svirači, pjevači, vi na televiziji, a lijepo', no nije to baš tako'', objašnjava.



Kad odrade sve obveze i nastupe s bendom, članovi Opće opasnosti žure se kućama, gdje ih željno čekaju obitelji. Pero nosi i neslužbenu titulu najroker djeda u Lijepoj Našoj. S unukom Davidom provodi sve svoje slobodno vrijeme.



''Nažalost, ne možemo više provesti toliko vremena s obitelji, mada je to prva ideja u svim našim glavama - obitelj, ali oni razumiju. Upoznali su nas ovakve već odavno i znaju da to tako funkcionira. Tih 200-tinjak dana izbivanja fali sigurno, ali uspijemo mi to nadoknaditi'', priznaje Pero.



Mi vjerujemo da će i novi singl i velik zagrebački koncert Opće opasnosti biti vrhunski glazbeni doživljaj.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.