Gazdarica Sanja na Farmi nije imala lak zadatak, no Ena joj ga je olakšala svojom odlukom. No ni tu nije bio kraj iznenađenjima. Sanja je morala odabrati i prvog duelista, a na koga je pao odabir i kako je izabrani duelist to prihvatio, reći će vam Sanja Kuzmanović.

Iako Sanja kao gazdarica nije imala lak zadatak, odluku joj je olakšala Ena Friedrich. Naime, neposredno prije ulaska na Farmu, Ena je saznala da je trudna.

''Mi smo napravili test par sati prije nego što sam ja ušla, tako da stvarno nije bilo nikakvih odgoda. Na kraju smo, naravno, u suradnji s produkcijom odradili taj pregled gdje mi je doktor, nažalost, rekao da sam pod strogim mirovanjem i da moram, ukoliko želim paziti na bebu, da je ne izgubimo, moram strogo mirovati i ležati'', objasnila je Ena.

Ena je, stoga, zaključila kako neće moći ravnopravno sudjelovati u svim zadacima, pa nas je zanimalo je li bila spremna na te fizičke i možda malo drugačije poslove od onih na koje je navikla.

''Pa to je bio jedan od glavnih uvjeta zašto sam uopće otišla na Farmu. Iskreno, uživo nisam nikad ni praščića vidjela, a one male bebice praščići su preslatki, htjela sam, stvarno sam htjela takve stvari doživjeti, ali nažalost nisam. Možda bi ipak voljela da sam mogla ostati koji dan dulje'', rekla je Ena koja je otkrila da bi voljela dobiti curicu.

''Da je mogu oblačiti u šljokice, raditi kikice i tako'', kaže.

Svojoj će djevojčici, kaže, posvetiti tetovažu kojom čak razmišlja ukrasiti lice.

''Mada mi je frendica baš rekla: čekaj, ti bi stavila tetovažu na lice i onda gurala kolica? Ne! Hahahha... Meni je to sve lijepo, evo iskreno, ja volim umjetnost, meni su tetovaže super. Mislim, shvaćam ljude koji se zgražaju, evo, moja stara je prva'', iskreno priča.

A evo kako nam se ova neobična povjesničarka umjetnosti koja se posljednjih godina intenzivno bavi modelingom predstavila prije ulaska u show.

''Nisam nikad osim mačaka hranila nikakve životinje, ali dobit ćemo valjda neke upute da ih ne otrujemo, mislim, potrudit ću se, dat ću sve od sebe da ne kiksam, ali ne znam, nisam nikad okopavala ništa, dapače, nemam baš iskustva ni sa zalijevanjem cvijeća, pokrepalo mi je sve što sam imala doma u stanu, ali gle, trudit ću se, vidjet ćemo'', kaže.

Međutim, iako nije stigla ni zaliti cvijeće ni nahraniti životinje, stigla je dati svoju prognozu za nastavak showa.

''Sto posto sam sigurna, kad tad, vjerojatno za koji tjedan, već će se klanovi početi stvarati. Mislim, ljudska psiha'', smatra.

Ako je suditi prema sinoćnjim događajima, čini se kako na malo negodovanja nećemo morati dugo čekati.

Jani se prepirao sa svima za stolom, iako je napominjao kako od Farme očekuje osobni rast, duhovni razvoj i poštenu igru, a čini se da se ipak smatra zakinutim.

''Ja sam spreman raditi zbilja sve, od poljoprivrede... Ja sam čak kvalificiran kao voditelj poljoprivredno turističkog imanja, također imam školu za kuhara, evo, možda kuhinja, malo poljoprivreda, malo životinje, izgradnja, na sve sam spreman. Da li ja imam konkurencije, to je pitanje. Ja sam spreman samo za iskrenu i poštenu borbu. I pobjedu'', govori Jani Zombori Banovac, glumac i producent.

Po pobjedu je došla i njegova Istrijanka Zdenka.

''Ja ću se boriti za sebe, za sebe i za svoja tri sina, noktima i zubima, pa šta bude, bude. Ja ću se boriti i biti ono što jesam, pa kako me ljudi prihvaćaju, prihvaćaju. Meni je moje srce reklo ti to možeš, ti to moraš, i imala sam veliku podršku od mojih susjeda iz mog sela Vlašići i to ti jako puno znači. Ali ako ti sam u sebe ne vjeruješ, nema od toga ništa, može tebi netko govoriti, ali ako ti to sam ne napraviš, nema ništa od toga'', govori Zdenka Jakus, radnica u tvornici.

Hoće li se Jani složiti s ostatkom ekipe ili će njegovo nezadovoljstvo eskalirati, ne propustite saznati u večerašnjoj epizodi.

