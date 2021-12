Voljeli njezine pjesme ili ne, Maji Šuput teško ćete osporiti ''nos za biznis''. Pjevačica je, usprkos manjku koncerata, zaposlenija nego ikad. Njezin je centar svijeta ipak osmomjesečni Bloom koji je slavnu mamu malo zabrinuo. Naime, Bloom je počeo sve više govoriti na svojem baby jeziku, no riječ ''mama'' još nije izustio. Detalje iz svoje poslovno-obiteljske idile Maja je otkrila Davoru Gariću za In magazin!

Kada je atraktivni Ukrajinac sa španjolskom adresom kročio na pozornicu Supertalenta, svojim je akrobacijama, ali i kupancem u trenutačno najpoznatijoj kadi u državi, rasplamsao maštu Hrvatica, pa tako i Maje Šuput. Ipak, u prijašnjim je intervjuima izjavljivala da kod frajera preferira pivski trbuščić.



''Ne, ne, ne...ti si sad jako pomiješao! I dalje sam ja za pivski trbuščić, to znači da čovjek ima tek i da voli uživati u životu, volim ja ove s trbuščićima, nemam ništa protiv, ali ne možeš čovjeku osporit da izgleda senzacionalno. Frajer izgleda top. O glavi sad otom potom, nekom je lijep u glavi, nekom nije, ali ovaj dio izrezbareni, gle moraš čovjeku priznati da nije jeo...nikad, hahaha. Ali nastup! Nastup je bio stvarno...evo ja ne bih imala ništa protiv da meni smoči tako kupaonu. Kao žena ne bih rekla ''Zakaj si napravio takav nered!'', šali se Maja u svom stilu.



Maji će ovaj prosinac biti najposebniji ikad. I ne samo zato što neće raditi punom parom kao u predpandemijskim vremenima.



''Puno je manje pjevačkog posla, kao i kod svih, svi znamo zašto, tako da ću imati vremena čak i za neke privatne stvari, tipa bor okititi.

Bit će puno neke božićne atmosfere u mom domu, što me jako veseli obzirom na dijete, to nismo nikad u troje, ono kitiš bor, orašar i te neke stvari koje ljudi imaju'', priča Maja.



Bloom je njezin centar svijeta. Ovaj mali frajer još nije ni progovorio, a već je šarmirao cijelu državu.



''Pa svakoj mami je njegovo dijete lijepo i najljepše, ne što je moj, ali normalno da je meni presladak, sad je u fazi ''imam jedan zub i počeo sam puzat'' tako da smo sad kao roditelji shvatili šta znači miči sve s poda. Postao je super zabavan, baš je svaki dan neka nova fora. Tako da sad ima 72 cm, ne znamo na koga je ali se fakat vidi da je moj, tako da ga nismo ukrali, super nam je, baš nam je veselo i zabavno'', priča Maja.

A je li progovrio malo?

''A ne, osim baba, tata, ba bu be...mama još nismo dočekali. Mali me baš stavlja na čekanje!'', šali se Maja.



Svako zlo za neko dobro pa ovo vrijeme bez svakodnevnih koncerata i poslovnih putovanja koristi za uživanje u majčinstvu.



''Ma top, da je onakav tempo kao što je bio 2019., ne znam, pa eksplodirali bi, nema šanse, ne možeš se polovit. I sad mi je hektično jer ne radim ja samo televiziju i gaže, ja imam i drugih projekata u životu koji mi oduzimaju jako puno vremena, a silno želim biti što više s djetetom tako da nekako pokušavam sve to shendlat da sam što više doma, a opet da sam aktivna na svim područjima'', objasnila je.



Znamo da je Maja super zaposlena od jutra do mraka, no kako izgledaju njezini trenutci odmora, kad se posveti samo sebi.



''Pa nemam...kad je to? Navečer, kad si pustim film, otvori se čaša vina...to sam baš lijepo rekla, radi se o čaši, a moraš otvorit bocu...hahaha...hrana i to, to je neki ''me time'' kad samo hočeš pogledat neki film pa makar i glup, da odmoriš misli, da te baš briga, sat i pol budeš negdje drugdje i to fakat treba da se restiraš, inače bi eksplodirao'', smatra Maja.



Od mijenjanja pelena do rada na njihovu brendu... U svemu je jednako angažiran i njezin suprug Nenad.



''Zapravo smo duo, baš smo tandem. Zna se tko šta radi, ali opet 100 puta na dan ''jesi li ti ovo, jesi li ti ono''. Dosta lako je kad živiš s nekim kog možeš u ponoć pitat ''Jesi li ti poslao onaj mail?'' To bi bilo nezgodno da nekog kolegu zovem u ponoć. Ovo je ono ''Hej, ne hrči, jesi li poslao mail?'' Jako se dobro nadopunjujemo, a pogotovo što se bebe tiče, tu smo kao jedan'', kaže Maja.



2022. već joj je popunjena ekskluzivnim poslovnim angažmanima, a kad još Bloom prohoda i izgovori ''mama'', samo će joj nebo biti granica.

