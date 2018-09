A na najpoznatijem seoskom imanju u zemlji, Farmi, krenule su prve trzavice i sukobi. Ove sezone farmeri su vatreniji nego ikad.

Nakon prvotnog šoka devastiranim stanjem Farme, koje je neke farmere izbacilo iz takta, polako se sliježu dojmovi i otkrivaju karakteri i snage naših natjecatelja. Neki od njih, poput Ivana, umirovljenog branitelja na imanje su ušli uz mudre savjete obitelji.



''Oni su pratili prošlu sezonu, ja nisam, tata mi je rekao kojih situacija da se pazim, dali su mi upute'', kaže nam Ivan Mrkoci.

Kako se na farmu prijavio prvenstveno zbog bogate novčane nagrade, motivacija za dolazak do finala je velika, a Ivan u malom prstu ima farmerske vještine.''Uzgoj i timarenje životinja, izrada nastambi, sve ono što se traži od kandidata, dobro neke stvari kao izazovi, dvoboji su mi malo nepoznatiji'', priča.

Samim time ima prednost pred Sašom koji se s nekim izazovima tek treba uhvatiti u koštac.



''Krave se bojim, što se tiče toga, strah me ić pod nju, pomust je, ali vidjet ćemo možda i to budem radio'', kaže Saša Vujnović.

Njegov sinčić koji će ga pratiti na malim ekranima, bit će dovoljan razlog da pobjedi sve strahove.



''Idem se borit za sebe i za njega i bit će mi u glavi stalno, ali izdržat ćemo nekako'', siguran je Saša.

I dok Ivan i Saša budu zapinjali s radom, za zabavu će očigledno biti zadužen Roberto, posinak naše pjevačice Indire.

''Smatram da bi mi najbolje legao neki fizički rad i zabava, mislim da bih mogao dobro zabavit druge'', smatra Roberto Levak.



A oca i pomajku ulaskom na farmu, pomalo je ostavio u šoku.



''Bili su dosta iznenađeni, mislim neki jesu, neki nisu, iz razloga što se od mene može svašta očekivati. Super su to prihvatili i imam veliku podršku'', tvrdi.

Baš kao Edita, čiji bi temperament mogao uzburkati strasti.



''Rekli su mi svi da budem svoja ali da ni u tome ne pretjerujem. Znam bit dosta tvrdoglava, kad znam da sam u pravu, sam u pravu i neću priznati'', tvrdi Edita Ptičar.

No vatrena Istrijanka Lucija, čini se, nije tako snažnih živaca. Dapače, već drugi dan krenuli su okršaji s gazdom. Ne čudi da za sebe kaže kako je mamac za skandale.''Jezik mi je brži od pameti, to je nekad dobro, a nekad i loše, komunikativna sam jako i izazovna. Pola ljudi mi se neće svidjeti, jer znam što želim i kakve ljude ja volim, iskrene, a možda nisu svi iskreni, možda će mi to bit najgore'', govori Lucija.

I toleriranje tuđih životnih navika mogao bi biti problem.''Podrigivanje za stolom, to ne volim, ostavljanje potrepština tamo di ne smijemo, da ja nečije stvari vidim'', kaže.

Teško će djevojkama biti nositi se i s jednom kraljicom na Farmi, a to je Maja Milišić, takozvana hrvatska kraljica Instagrama.



''Takva sam se valjda rodila, takvu su me odabrali, ali ne moraš ništa posebno imati da bi bila kraljica instagrama'', objašnjava.

''Da, na Farmi će mi jako nedostajati mobitel, naravno društvene mreže pošto sam ovisnik o njima, ali svako zlo za neko dobro'', sigurna je.

Zato ima svaku namjeru dokazati kako je više od lijepog lica.



''Nije mi strano ako treba nešto napraviti i oko vrta ili skuhati, al životinjice su mi kao antistres terapija'', objašnjava.

Jer napetih situacija već nakon tri dana na farmi ne nedostaje.

