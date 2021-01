Svojim je zanimljivim i maštovitim receptima Iva Pehar osvojila žiri Masterchefa, što joj je na kraju donijelo i pobjedu. Ivi je popularni show uistinu bio prava odskočna daska pa se tako imala priliku iskazati i u nekim svjetskim kuhinjama, a kuhala je i za poznate svjetske chefove. .

Prije više od pet godina Iva Pehar postala je pobjednica kulinarskog showa Masterchef. Iskustvo je to koje joj je u potpunosti promijenilo život.

''Ono što mogu reći, nakon Masterchefa je zaista to iskustvo donijelo jako puno pozitivnih stvari u poslu i u napredovanju jer takve neke stvari te mogu samo ispuniti puno više i intelektualno i kao osobu i jednostavno možete shvatiti da ste samo vi ograničenje u svojim nekim ostvarenjima'', kaže.

Sudjelovanje u showu Masterchef otvorilo joj je i vrata svjetskim kuhinjama, onima u Dubaiju, Dohi, Meksiku.

''Ono što bih izdvojila je projekt u Dohi u kojem sam surađivala sa mojim mentorom Andrejem Barbijerijem koji me pozvao da idem sa njim kreirati novu kartu menija za jedan restoran. On je bio zadužen za slani dio karte, a mene je zadužio za slastice jer zna da je to moja strast i ljubav'', prisjeća se.

U Dubaiju se u pripremanju hrane našla sasvim slučajno. Upravo joj je titula Masterchefice zakomplicirala planove i ležanje ispod palmi jer se brzo našla u kuhinji prestižnog resorta u Dubaiju. A imala je priliku i kuhati za najbolje svjetske chefove.

''Tu sam upoznala executive chefa koji je kompletno zadužen za cijeli resort od pet hotela i to je bilo iznimno zanimljivo iskustvo, u mene je pucao adrenalin od samoga početka kad smo se upoznali jer sam morala vrlo brzo tj. na isti taj dan osmisliti nove recepte, poslat recepte s namirnicama kako bi me sve to čekalo sutradan na radnoj površini u znači ogromnom, luksuznom hotelu, to je bilo stvarno iznimno iskustvo i bilo je naravno ono veliki izazov kuhat za vrhunske chefove i dobit odlične kritike'', priča.

Iva je sa svojim domaćinima prošla cijeli kompleks i kuhinju veličanstvenog Burj Al Araba.

''Sve blješti, sve je zlatno, ogromno, puno stakla, ogledala, znači jedno veliko blještavilo. Ekipa je strašno organizirana, to su ogromni hoteli, to su zasebne prostorije, gdje se pripremaju, ne jela, znači jedna je prostorija di se samo guli mrkva, odnosno povrće ajmo reći, jedna je kompletno cijela prostorija gdje se kuha povrće, pa posebne prostorije za meso, to nije jedna kužina nego su prostorije zasebne, gdje se na kraju u zadnjoj, finalnoj kužini samo donosi te gotove stvari.'', kaže.



U Mekisku je pak svoje domaćine odlučila počastiti menijem drugačijim od onoga na što su navikli.

''To je za mene isto bilo jedno super iskustvo jer sam naravno kad sam došla tamo htjela sam da meni bude osmišljen s njihovim lokalnim namirnicama i da naravno iskuse nešto drugačije, tako da tu nije bilo nikakvih tortilja, nikakvog kukuruza, graha i tih stvari, već sam spremala sa lokalnom ribom'',kaže.

Iako je kuhala diljem svijeta, Iva se danas bavi onime za što se školovala - dizajnom.

''Ja sam nekako ostala vjerna svojoj prvoj ljubavi, mada mi je kulinarstvo i dalje velika ljubav i nastavila sam i proučavati i kuhat, još uvijek odrađujem projekte, razno, razne radionice i svašta, ali prvenstveno se bavim dizajnom, uređenjem interijera i to obožavam'', kaže.

Tu umjetničku crtu na koncu je prenijela na hranu, pogotovo na slastice koje su joj najveća strast.

''Voćne i kremaste, čokoladni deserti mi nisu baš neki fan, za to je više zadužena moja sestra. Ali što se tiče samih recepata, znači volim i klasične recepte, trenutno razmišljam radit rožatu. Ali dosta često me okrene na nekakvu inspiraciju, nekakve mućke moje'', kaže.

Za sve one koji su spremni probiti svoje gastro granice i pokazati ih svima pred televizijskim kamerama u novoj sezoni Masterchefa, Iva ima savjet.

''U svakom slučaju neka budu svoji, neka kuhaju sa srcem, tu su došli, ja se nadam da će doći svi kandidati koji zaista vole kuhanje i neka daju sve od sebe'', kaže.

