Iako je domaći tjedan mode odgođen, naši dizajneri i dalje neumorno rade iza zatvorenih vrata jer proljeće nam svejedno stiže. Vesele se boje sele u ormare, a u moru trendova koji svake sezone s modnih pista nameću nove postulate, mi smo kod tandema ELFS odlučili potražiti savjete oko neiscrpne klasike.

Teško je oduprijeti se trendovima, posebno kada svaka sezona donosi nove modne poslastice, no naši će se modni dizajneri uvijek složiti s jednim, a to je da s klasikom nikada ne možete pogriješiti. Zato i za ovu proljetno-ljetnu sezonu, dvojac ELFS, domaći miljenici modne scene, imaju vrlo jednostavna pravila.

''Uvijek na proljeće investirati u dobre tenisice, na dobrim tenisicama možeš graditi dobar stil i pokazali smo da to može biti od traperica koje također trebaš imati jedne kvalitetne, neki fora t shirt pa do nekakvih haljina koje također možeš kombinirati uz tenisice. Nekad je bilo nezamislivo da haljina ide uz tenisice a danas to sve ide jedno s drugim i nama se sviđa.'', priča Aleksandar Šekuljica.



Nekad je bilo nezamislivo da haljina ide uz tenisice a danas to sve ide jedno s drugim i nama se sviđa.

Traperice, koje posljednjih 140 godina čvrsto drže svoju poziciju na kulturološkoj sceni, na kojoj su od radničke odjeće, preko simbola bunta došle do statement modnog komada, i ove će sezone biti neizostavne.

''Komad dobrog jeansa, traperice u retro boji koje nisu onako preuske nego mogu služiti od jutra do sutra'', dodaje Aleksandar.

Uz kožnatu jaknu, nijedan ženski ormar ne može proći bez kasičnog sakoa koji transformira outfite, kao i modni dodaci, a posebno torbica koja je ove sezone...

''Dovoljno mala da može biti u trendu danas, da bude praktična, da u nju nešto i stane, to je definitivno za proljeće kad nam puno stvari ne treba'', objašnjava.

Iako su češće viđeni u kolekcijama za jesen/zimu, životinjski uzorci pronašli su svoje mjesto i u proljetnoj sezoni, no tek u detaljima.

Naravno, sunčani dani zovu na otkrivanje kože, pa tako ovog proljeća ponovno na ulice izlaze romantične haljine.

Točka na i, sunačane su naočale, koje nas vraćaju u minula vremena svojim retro izgledom, i u ELFS izdanju pružaju ružičasti pogled na svijet. A upravo nam je takav pristup potreban i u igranju s trendovima.

''Prvenstveno moramo razmišljati da odjeća nama odgovara, da nismo podložni trendovima koje nameće društvo nego da se mi u toj odjeći dobro osjećamo, modom se uvijek treba igrati, ne shvaćat pretjerano ozbiljno'', zaključlio je omiljeni modni dvojac.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.