Profesor glazbene umjetnosti u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi je član Whitesnakea Dino Jelusić. Vikendom odlazi na nastupe po Europi, a preko tjedna je u učionici. Omiljen je među učenicima, a na svojim satovima spaja klasičnu glazbu s rock and rollom. Je li strog profesor Dino, što o njemu kažu učenici te kako će uskladiti ovaj posao s Whitesnake turnejom, otkrio je za In magazin.

S djelima Čajkovskog, Chopena, Schuberta ove buduće medijske tehničare Dino Jelusić je upoznao na svoj način.



"Da bi objasnio neke stvari koje ljudima nisu poznate moraš im dati nešto što im je poznato pa onda to povežeš bio to Dream theater ili Kukus moraš im dati neku sredinu", pojasnio je.

Nije tako puno prošlo ni od njegovih školskih dana jer od svojih je učenika stariji tek desetak godina.



"Mora postojati ipak neki odnos učenik profesor da sad ne budemo baš frendovi na kavi, ali ja sam uspio doći do toga da budemo kao frendovi na kavi, ali da zadržimo taj profesor-učenik odnos", otkrio je Dino.



Možda baš zato omiljen je među učenicima.



"Razlikuje se od ostalih profesora, ali na dobar način što znači da puno više zapamtimo. Ne radimo samo teme koje moramo, nego pokušava ih spojiti s nečim što već znamo", ispričala je učenica Medea.



"BIli smo iznenađeni što će nam doći tako jedna poznatija osoba od svih ostalih profesora, ali bili smo sretni i uzbuđeni", priznao je učenik Vjeko.



"Trudi nam se približiti neku moderniju glazbu, više idemo u rock. Povezivali smo Freddieja Mercurya s Beethovenom i s klasikom", otkrila je učenica Hana.



A je li strog kad su jedinice u pitanju?



"Da dobiješ jedinicu iz mog testa to stvarno moraš doći užasno nespreman", izjavio je Dino.



Ovo je Dinovo radno mjesto već godinu dana, a za sve je kriva korona.



"Počeo sam raditi tokom korone tj. lockdowna jer nije bilo koncerata nije bilo ničega, završio sam faks i trebalo je nešto raditi. Nemaju svi privilegiju biti doma i ništa ne raditi, a ja ni ne mogu biti doma i ništa ne raditi", otkrio je.



U idućim mjesecima bit će puno teže uskladiti ovaj posao sa svim nastupima koji ga čekaju jer već u studenom odlazi u Ameriku na turneju s Transibirian okestrom i tamo ostaje do kraja godine.

"Kad se vratim imam koncerte s mojim bendom u Danskoj, Njemačkoj, Belgiji i Nizozemskoj, imat ću grčku turneju s gitaristom Ozzy Osburnea i tako do 4.mjeseca. Onda putujem na probe s Whitesnakeom", otkrio je Dino.



A kad krene Whitesnake pustolovina ovog netipičnog profesora, njegovi učenici umjesto u učionici moći će ga gledati i slušati na velikim svjetskim pozornicama.



