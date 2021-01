Megapopularne grupe poput E.T.-ja, Novih fosila, Neki to vole vruće, Femminema i Srebrnih krila mijenjale su svoje postave. Dok neke pjevačice dobro pamtimo, za neke smo potpuno zaboravili da su pjevale u tim kultnim grupama. Gdje su i što danas rade Andrea Čubrić iz E.T.-ja, Nataša iz Novih fosila, Nikol Bulat iz Feminnema, Vlatka iz Srebrnih krila, ali i kojom se pjevačicom grupe Neki to vole vruće oženio Giulliano, istražio je Davor Garić za IN magazin.

Domaćom glazbenom scenom 2000-ih je palila i žarila grupa Feminnem. Postava se mijenjala nekoliko puta, a kraće je vrijeme pjevala i Šibenčanka Nikol Bulat. 2009. je krenula u solo vode.



"Ona je dvije pjesme dobila od Costija, koji je velikom broju srpskih zvijezda napravio hitove. I skupo su se platile te pjesme, mislim da je bilo negdje oko 10.000 eura po pjesmi. Međutim, pukla je negdje ta veza, njoj je valjda dosadilo više to sve skupa i vratila se na fakultet. Koliko ja znam, bila je odlična studentica", rekao je estradni menadžer Zoran Škugor.



Nikol je sudjelovala i reality showu "Farma" Nove TV, svaki njezin korak pratilo je budno oko kamere. Ipak, mikrofon je okačila o klin, odselila se iz Hrvatske, a svoj je život ovila velom tajne.



"Nedavno je otvorila profil na Instagramu i na njemu otkrila da je sretno zaljubljena, da živi u Velikoj Britaniji i bavi se modom", ispričala je novinarka Đurđica Sarjanović.



Sjećate li se ove atraktivne crnke? Naslijedila je Vannu u grupi E.T. i od 1998. do 2001. otpjevala hitove ''Mogu ja preživjeti'', ''Kad jednom odeš'', ''Još pet minuta''...



"Još uvijek tvrdim da je ona odlična pjevačica, i bila je to neko kratko vrijeme s Adonisom, imali su nekoliko dobrih pjesama. Gdje je puklo pa se to razišlo, Bog zna", istaknuo je Škugor.



Nakon desetogodišnje pauze vraća se novim samostalnim singlom. "Sama često voli istaknuti da je samohrana majka osmogodišnje djevojčice Lili i da se s njom najviše druži i uživa provodeći vrijeme s njom", rekla je Sarjanović.



Tko se sjeća ove postave Novih fosila? Od 1995. do 2001. u grupi su uz Bubija pjevale i Nataša Mirković i Jelena Fošner.



"Kako je Sanja otišla iz Fosila, htjela je raditi solo karijeru, počela je snimati pjesme, Dujmić je to išao reaktivirati pa je uzeo dva vokala", objasnio je Škugor.



"Nataša Mirković i danas još radi punom parom kao prateći vokal brojnim izvođačima kao što su Danijela Martinović, Zdravko Čolić i brojni drugi. Što se tiče njezine kolegice Jelene, ona se u potpunosti povukla iz javnosti i o njoj se zaista malo zna", otkrila je novinarka Đurđica.



I Srebrna krila nekoliko su puta mijenjala postavu. Od 1994. do 2000. glavni je vokal bila Vlatka Grakalić. "Međutim, kako je umro Muc, to se sve raspalo i ona je počela raditi solo", rekao je estradni menadžer.



"Vlatka Grakalić živi danas u Oslu, odakle je njezin suprug s kojim ima dvije kćeri. Ona se nije u potpunosti odrekla glazbe, obično u ljetnoj sezoni nastupa sa svojim cover bendom na Mallorci", ispričala je Sarjanović.



Svi su se iznenadili kada su 1995. na mjesto glavnih vokala grupe ''Neki to vole vruće'' zasjele ove tri dame. Jimmy i Šomi odlučili su se za promjene.



"Njih dvojica funkcionirala su i u jednom je momentu Jimmy rekao da napušta, čak je neko vrijeme bio kod mene na plaći. Bio je kod mene radio jer htio je raditi solo", otkrio je Škugor.



Tinu Schwarz, Kristinu Škoti i Branku Delić ipak pamtimo samo po jednom opasno dobrom hitu. "Branka je danas u braku sa svojim takoreći šefom Šomijem, s kojim ima kćer Domeniku, koja se također bavi glazbom. Što se tiče Kristine, to je malo poznato, činjenica je da je ona danas u braku s velikim splitskim zavodnikom Giulianom", otkrila je Sarjanović.



Bez obzira na to što ove dame ne viđamo više tako često u javnosti, njihove ćemo pjesme pjevušiti još dugo, dugo.

