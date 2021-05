Darija Lorenzi Flatz i Tarik Filipović u glavnim su ulogama u predstavi "Da sam ptica", koju je režirala mlada redateljica Arija Rizvić. Zajedničko im je upravo to što podrijetlo vuku iz Bosne i Hercegovine. S kakvim se Arija predrasudama nosila zbog svojih korijena? Kako se Darija Lorenzi osjećala kad je sa 16 godina iz Sarajeva izbjegla u Zagreb? Sve to možete saznati u našem videu.

Mjesto i vrijeme radnje predstave ''Da sam ptica'' okupirano je Sarajevo ratnih devedesetih. Mladi bračni par napušta svoj dom i odlazi u inozemstvo. Ovu priču o izbjeglištvu režirala je mlada redateljica Arija Rizvić te u nju utkala i iskustva svojih roditelja.

''Moji roditelji su izbjeglice iz Bosne, za vrijeme rata su izbjegli iz Banje luke u Rijeku. Ja sam rođena u Rijeci i nekako me cijelo vrijeme to kopkalo da se moram obračunati s tom temom u kazalištu'', otkrila je.

U glavnim su ulogama u ovoj predstavi, koja je pretpremijero izvedena u Zagrebu u Hrvatskom glazbenom zavodu, Darija Lorenzi Flatz i Tarik Filipović.

''To su stvarno genijalni, divni glumci i stvarno sam puno od njih naučila'', kaže Arija.

''Mi smo mladi bračni par koji odlazi iz Sarajeva zbog rata i cijela priča je zapravo kako smo se mi snašli'', objašnjava Darija.

''To je priča o krhotinama života te jedne generacije kojoj otprilike i ja pripadam'', kaže Tarik.

Sa samo dvije torbe ovaj par odlazi u Beč, a adaptirati se ondje nije lako.

''Neka klasična priča koju su svi koji su odlazili iz svojih domova proživjeli. Netko tko se baš hoće adaptirati, uči jezik, jednostavno želi to ostaviti iza sebe i na taj način rješava svoju bol i patnju i netko tko nikako ne želi'', objasnila je Darija.

Tekst predstave napisala je dramaturginja Nikolina Bogdanović, a u njemu su se prepoznali i glumci i redateljica. Arija kaže - u djetinjstvu se teško nosila s predrasudama zbog bosanskog podrijetla.

''Ja jesam to kao dijete osjetila na svojoj koži i to je stvarno bilo ružno. Čak sam imala strah i neugodu, htjela sam da mama i tata promijene imena i prezimena, No s vremenom, kad odrasteš i shvatiš neke stvari, onda s tim nemaš problema. Pogotovo sam sad nakon ove predstave ponosna na svoje korijene'', priča.

Rodni grad Darije Lorenzi Flatz je Sarajevo, iz kojeg je izbjegla kao srednjoškolka.

''Morate znati da je to Hrvatska ’92., djevojačko prezime je Saltagić i bilo je tu svega. Sama činjenica da imaš 16 godina i da si došao kao izbjeglica... Ja sam imala tu baku i djeda, ali svi moji bili su u Sarajevu, a to nikako nije jednostavno'', priznala je.

Bosnu i Hercegovinu Hrvatskom je zamijenio i Tarik Filipović pa danas nekoliko gradova smatra svojim domom.

''Ja imam četiri grada koja su onako moja, to su Zenica, Zagreb, Sarajevo i Dubrovnik. To su četiri grada u kojima se stvarno osjećam kao da mogu svakom ući u kuću onako - e bok, evo mene'', priča Tarik.

Dubrovnik je rodni grad njegove supruge, koja ne propušta nijednu njegovu premijeru. Lejla Filipović iskrena je i u pohvalama i u kritikama.

''Neke sitnice koje smatram da bij mu mogla dati nekakav savjet ili da bi se nešto moglo promijeniti kažem. Na njemu je hoće li on to u hodu promijeniti ili ne, a podrška sam naravno kao što je i on meni'', kaže Lejla.

Nakon Zagreba slijedi riječka pretpremijera, a na red će doći i Sarajevo te drugi gradovi.

"Već imamo neke planove, i Berlin, i London, i Prag. Ima planova i bit će gostovanja ako bude sve OK", kaže Arija.

''Da sam ptica'' predstava je koja gledatelje vodi na intimno putovanje Bosnom, a pritom ih i nasmije i rasplače.

