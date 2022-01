Tužna vijest u subotu poslijepodne šokirala je ne samo glazbeni svijet nego cjelokupnu javnost. U 67. godini preminuo je Aki Rahimovski. Pjevaču Parnog Valjka pozlilo je tijekom šetnje u Novom Mestu u Sloveniji, gdje je posljednjih nekoliko godina živio. Baš tog dana spremao se posjetiti bolesnu majku u Skopju, ali, nažalost, taj se posjet nije dogodio. Aki je otišao prerano... O njegovu životu, dolasku u Zagreb sedamdesetih godina i posebnoj povezanosti s majkom, Julija Bačič Barać razgovarala je s Akijevim prijateljima i suradnicima.

Mikrofon u rukama Akija Rahimovskog gotovo pedeset godina značio je samo jedno - koncert je Parnog Valjka i ne zna se tko više uživa - publika ili on.

''Publika je ta koja stvori energiju da ja uopće ne razmišljam o umoru, kad pukne grlo onda oni preuzmu i to je tak'', govorio je Aki.

Pjevati s Akijem, nažalost, više nećemo. U 67. godini zauvijek je zaspala najvažnija osoba na pozornici Parnog Valjka, pjevač koji je otpjevao neke od najljepših stihova domaće glazbe.

"Tata moj otišel si mi prerano. Puno prerano. Kažu ljudi da je Bog tako htio. Bili smo si više pjesmom nego riječima, drugačije nisi znal, nisi znal sići u glavi s te pozornice pa sam ti jedino pjesmom prilazio. A mogli smo puno više tatek moj.", ovim se riječima od svojeg oca oprostio Kristijan Rahimovski, a vijest o Akijevoj smrti šokirala je i njegove prijatelje i suradnike.

''Akija iako mu nije bio lagan život nikad nitko nije vidio namrgođenog, tužnog, u teškim temama, Aki je uvijek donosio dobrotu, veselje i takav će nam svima ostati u sjećanju'', rekao je dugogodišnji direktor Croatia Recordsa Želimir Babogredac.

Jedan od najbližih Akijevih prijatelja Tihomir Pop Asanović bio je ujedno jedna od posljednjih osoba koje je Aki te kobne subote ujutro nazvao, ali Pop, nažalost, poziv nije čuo.

''Ovo što se desilo, to što nisam pogledao telefon to mi je strašno. To si ne mogu oprostiti. Sinoć nisam spavao. Baš mi je žao da vam iskreno kažem'', rekao je.

Prošlog tjedna Akiju su na zagrebačkom Rebru, uz ranija dva, ugrađena još četiri stenta. Uzrok smrti još nije službeno poznat, no i ranije je imao zdravstvenih problema. 2018. doživio je moždani udar, zbog čega su svi koncerti benda neko vrijeme bili otkazani. Na dan kad je otišao, spremao se u Skopje posjetiti majku.

''Veza s mamom je bila tako jaka, on je nju svaki Božji dan nazvao i ujutro i navečer i pitao je li u redu, je l' ima sve, uvijek je išao bar dva do tri puta mjesečno dolje u Makedoniju da bi ju posjetio i bio s njom par dana to je jedna ljubav fantastična. On se spremao za Skopje posjetiti mamu koja je bila bolesna koja je stara 94 ili 96 godina'', priča Pop.

Ljubav prema Makedoniji nije krio jer Aki, iako je '55. rođen u Nišu, odrastao je u Skopju, iz kojeg se doselio u Zagreb, a njegovi počeci nisu bili nimalo lagani.

''Zapravo na početku karijere sve je bilo protiv Akija, on je došao iz Makedonije nije dobro znao ni hrvatski jezik, niskog rasta, nije po današnjim mjerilima bio oosba za kojom bi vrištali teen magazini'', govori Hrvoje Horvat.

''Uvijek sam ga pitao kako ide, kaže čuj teško je još smo nepoznati, trebalo je, u to vrijeme si ipak bio na jedan način stranac u Zagrebu'', prisjeća se Pop.

I prvom menadžeru Parnog valjka Vladimiru Mihaljeku Mihi i ostalima koji su Akija upoznali davnih sedamdesetih, odmah je bilo jasno kako će pozornica biti njegovo radno mjesto.

''Od prve turneje Parnog Valjka koju sam ja organizirao koja je bila više od 150 koncerata diljem bivše države on je utemeljio svoj glas i svoje pjesme za povijest'', govori Mihaljek.

''Ja ga se sjećam od tih početaka, od prvih koncerata Parnog valjka jednostavno, on je na bini bio kao klinac tinejdžer, a to je ostao do danas, nevjerojatna energija. On je pokretao binu i skretao pažnju na kompletan repertoar koji je Parni valjak donosio'', govori Babogredac.

''Aki Rahimovski je bio uz Željka Bebeka najveći pjevač s ovih prostora od sedamdesetih do danas. Otpjevao je toliko pjesama koje su postale emocionalna prtljaga domaće masovne publike'', govori Hrvoje Horvat.

Aki, punog imena Aleksandar, glazbom se zarazio vrlo rano. Sa sedam godina krenuo je u glazbenu školu, a u 47 godina s Parnim valjkom snimio je 16 studijskih, 5 albuma uživo, i to je samo dio statistike benda s kojim je i Aki odrastao.

''Kakav je bio u mladosti takav je bio u ovim kasnijim godinama, ali je bio veliki boem'', govori Pop.

''Mislim da je Aki ovih skoro 50 godina Zagreba nosio taj neki svoj južnjački duh koji je trebao ovom prostoru i da je on ustvario bio poveznica kompletno svih prostora bivše države'', govori Babogredac.

Slava ga nije promijenila. S Valjkom je punio najveće dvorane na ovim prostorima, pjevao po cijelom svijetu, a i na pozornici i izvan nje ovaj vječno nasmijani emotivac, davao se potpuno.

''Srest ćemo se mi svi gore jednog dana'', zaključio je Pop.

''Prije 10 godina možda i ne bi razmišljao poslije koncerta, ali osjeti se, poslije svirke bar 10-15 minuta moram doći do sebe. Ja mislim da smo zreliji i bolji i fasada izgleda drugačije. Zato kažem nema predaje, idemo dalje'', zaključio je Aki jednom prilikom.

Nema dalje na ovom svijetu. Nastavit će Aki s nebeskim valjkom.

