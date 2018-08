Čiji su brakovi unatoč svemu opstali i kako naši poznati gledaju na preljub u braku.

Bračna prijevara najveći je test koji će neki par položiti ili pasti, ali kada ona izađe iz četiri zida i počne prodavati medijske naslovnice, priča dobiva dodatnu težinu. Ipak, jedno pitanje u svakom slučaju je isto - oprostiti ili ne?

“Oprostiti bih mogla, zaboravit nikada, a prijeći preko toga, da“, smatra glumica Mila Elegović.

„Da li bih mu oprostila? Pa vjerojatno bih. Bih sigurno jer ga volim, mislim ak mu je bilo lijepo... ali mora mi reć“, sličnog je mišljenja i pjevačica Ivana Banfić.

“Ja bih rekla a da vidim kakva nam je cura, jel nam zgodna, jer to je u tom trenutku naša cura“, izjavila je pjevačica Danijela Martinović.

Uz smijeh ili suze, mnoge su se poznate dame morale suočiti s ovim tipom ljubavne izdaje, a među njima i popularna pjevačica Neda Ukraden: “Pa tko nije, mislim ako žene misle da ih muž nikad nije prevario pa te su jako u zabludi. Nije realno da cijelog života volimo samo jednu osobu.

Ipak, ljubav katkad doista prevlada i najveće zapreke. To najbolje dokazuju Mladen Grdović i njegova Brankica. Ovaj je par, malo je reći, prošao turbulentno razdoblje u svoje 22 godine braka, tijekom kojeg je Mladen dobio izvanbračnu kćer sa Zadrankom Eminom Šimurinom.

“U svakom životu ima krize, pa imao sam i ja zašto ne. Znam isto da me nema po tri dana, pa normalno da će žena pitati di si bio, onda ideš lagati pa te uhvati u laži, a ne znam lagat“, izjavio je Mladen

Brankica ne samo da mu je oprostila već je i prihvatila njegovu kćer Saru kao svoju te je čak izjavila kako bi mu oprostila i autobus djece.

“Nije lako nas trpit pjevače, muzičare, sve koji su van kuće. Najlakše se rastavit, najteže je opstat. Ali teško da bi se rastavio i moja Brankica, to je teško jer ljubav je u nama, ali vjerujte mi da kad bi došlo do rastave ja bih bio kriv“, priznao je Mladen.

Prijevaru je dostojanstveno podnijela i Eva Višnjić. Nakon što je Goranova ljetna afera 2007. s Mirelom Rupić urodila djetetom. Glumac je supruzi i najboljoj prijateljici odmah priznao preljub. Danas je njegova izvanbračna kći Lana dio obitelji, dok Eva i Mirela imaju iznimno dobar odnos.

A čini se kako je upravo trenutak iskrenog priznanja za mnoge odlučujući. “Pa ja sam uvijek to priznavao i to me koštalo, ali hrabro je reći. Supruga sad ova neće reagirat jer toga neće bit ali obično je reakcija dobro doviđenja“, otkrio je Ivo Amulić.

Osim ako zajedno činite pravo showbiz carstvo. Par vrijedan milijardu dolara, Beyonce i Jay Z, bračnu nevjeru pretočio je u albume i na njoj su dodatno zaradili.

Ipak, Jay je pokajnički tvrdio kako je razlog njihova ostanka u braku želja da djeci pokažu što znači boriti se za ljubav, a njemu je dovoljna kazna gledati lice žene koju je iznevjerio. Kao pečat na priču zajedno su krenuli na turneju, dobili blizance i obnovili zavjete.

Svoj je ponos u ime ljubavi progutala i Victoria Beckham. Iako je jedna od Davidovih afera s asistenticom Rebeccom Loos umalo dovela do kraha braka, ni nekoliko navodnih kasnijih preljuba nije ih uspjelo rastaviti. Dapače, Victorija je sve trpjela u tišini, a David tvrdi kako je njihov 18-godišnji brak jači nego ikad.

Pa ne kažu uzalud - što nas ne ubije, to nas ojača.

