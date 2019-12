Sve je manje mjesta u finalu Supertalenta. Polufinalni nastupi se lagano bliže kraju, a i ove su nedjelje za finale POdijeljene tri ulaznice, od kojih je jedna pripala i Jankovu zlatnom gumbu.

Veselo je bilo u nedjelju nakon predzadnje polufinalne emisije Supertalenta. Još dugo nakon proglašenja pobjednika slavilo se i veselilo.

''Osjećaj je izvanredan, mislim da nitko od nas tridesetak nije svjestan što se upravo dogodilo, ja prvi, a vjerujem i ostali'', kaže Mihael iz plesne skupine Step'n Jazz.

''Prvo nam je prošlo kroz glavu da je nestvarno, da je san'', složila se Lana iz Step'n Jazz.

Step' n jazz u finale se plasirao s najvećim broje glasova gledatelja.

''Htjeli smo pokazati step u što boljem svjetlu, kao i nas, to smo uspjeli, sreća je ogromna i ovaj osjećaj ćemo pamtiti, sigurna sam, jako, jako dugo. Želimo dati do znanja ljudima da step nije samo lupanje nogama, da se može raditi na modernu glazbu, da se ne radi o nekim starim plesnim vrstama.'', dodala je Lana.



Gledatelji su odlučili u finale poslati i Omišanku Gabrielu. Njezini su favoriti bili upravo Stepp 'n Jazz, s kojima se ubrzo našla u finalu.

''Baš sam ponosna na sebe, i prekrasno se osjećam, baš sam presretna. Prije nastupa mi je bilo, ajme kad će više, katapultirat ću se na mjesec, haha, ali došlo je i prošlo je i baš je osjećaj bio nevjerojatan'', govori Gabriela Braičić.

U rodnom Omišu mnogi nisu imali pojma da Gabriela ovako pjeva.

''Oni su se dosta iznenadili jer dosta njih nije znalo da ovako pjevam i na koga uopće tako pjevam, ni sama ne znam na koga pjevam'', priznaje.

A do pobjede ju je, povjerila nam je, doveo mali ritual.

''Prije nego što sam izašla prekrstila sam se i onda bam - I can do it! Idem u finale'', rekla nam je.

Jednoglasnom odlukom žirija u finale je poslan i osebujni Stevie Starr.

''Osjećam se zaista dobro. Lijepo je biti ovdje u finalu, pogotovo jer nisam iz Hrvatske. Da, zato je to privilegij! Primijetio sam već u zračnoj luci da se sviđam ljudima, kad sam dolazio iz Njemačke. Mnogi Hrvati su govorili: ''Stevie, možemo li se fotografirati, možeš li progutati nešto za nas?'' Odlična reakcija ljudi!'', otkrio nam je.

Iako je i ovog puta pripremio nove trikove, skriva još poneki as u rukavu za finale.

''Čekajte finale, nećete vjerovati, ovo je ništa, s obzirom na ono što vam pripremam'', zaključio je, a mi smo ga zamolili da nam natukne bar o čemu je riječ.

''Hmmmm, nešto što se miče. Živo je i leti'', samo je mali dio onoga što je otkrio.

Preostalim kandidatima, prije velike završnice, finalisti poručuju:

''Prije emisije se treba pripremiti na najgore, ali i na najbolje, i treba očekivati sve, to je jedan od najbojih savjeta, uvijek treba biti sportski osvješten, šta god bude'', govori Lana iz Step'n Jazz.

''Kao najbolji savjet bi istaknuo da uživaš na pozornici, šta god se dogodi, ostane na pozornici i da te tri, četiri minute zaboraviš cijeli svijet i uživaš i budeš ono što jesi'', kaže Mihael iz Step'n Jazz.

